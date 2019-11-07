iСкрепа и iРепа 3 Сергей Беседин

7.11.2019, 12:30

Фото: Reuters

«Суверенные приложения» для российских смартфонов.

После того, как Госдума приняла законопроект о продаже импортных смартфонов только с предустановленными отечественными приложениями, сразу остро встал вопрос о нехватке контента, то бишь этих самых приложений. Осмелюсь предложить несколько перспективных идей, которые можно было бы воплотить в реальность.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИХНИХ СМАРТФОНОВ

ЯМЩИК.ТАКСИ. Вы можете вызывать по этому приложению прямо к подъезду лошадь с санями или коляской (в зависимости от сезона). Предусмотрен и бизнес-вариант поездки - на тройке вороных. Всю дорогу в салоне будет звучать легкая ненавязчивая музыка - каждый водитель Ямщик.такси располагает патефоном со сменным набором пластинок: “Дубинушка”, “”Славное море, священный Байкал”, “Не шей ты мне, матушка”. Если вы недовольны работой ямщика - можно выставить оценку ему прямо кнутом по могутной спинушке.

iСКРЕПА. Православная игра для самых маленьких. Собери в ряд трех американцев, четырех Навальных или пятерых свидетелей Иеговы - и они на твоих глазах провалятся прямо в преисподнюю. В игре можно регулировать температуру ада и силу криков грешников.

iРЕПА. Несмотря на схожесть названия, в корне отличается от предыдущего приложения. Это большой кулинарный справочник с картинками, который позволит заказать на дом более 1000 блюд из репы, брюквы, картохи. В подарок от курьера - наш фирменный березовый или луковый фреш, разумеется, с мякотью.

iГУСЛИ. Хотите стать душой компании? Ищете новые идеи для вечеринки! Нет ничего проще! iГУСЛИ! Один клик - и ваш планшет превращается в гусли-самогуды, такие же, какие были у легендарного Садко! На дворе 21 век, поэтому разработчики не стоят на месте. iГУСЛИ 2.0 снабжены современным ревербератором и системой дисторшена. Заведи iГУСЛИ! Пустись в пляс! Окрути девку!

iЛЮБО. Русский аналог Тиндера. Выдает координаты всех девушек с именами Марьяна, Лукерья и Федора в радиусе десяти километров. Работает в сочетании с Ямщик.такси, на котором вы вместе со своей новой подружкой можете добраться до любого из сеновалов, также предусмотрительно указанных на карте.

iРАССЛАБОН. Устали, но не можете уснуть? Вертитесь, как уж, полтора часа в кровати? Программа iРАССЛАБОН. Под вкрадчивый шепот Владимира Соловьева, тихий плеск озера Комо и многократное повторение в специальном нейролингвистическом порядке слов “встаем с колен”, “наш турецкий друг и партнер Эрдоган” и “представься, мразь” вы выпадете из реальности на 7-8 часов. Осторожно! При передозировке возможны головные боли, галлюцинации и даже рвота.

Сергей Беседин, «Фейсбук»