Старший Костицын о капитанстве: Буду стараться улучшать лидерские качества 7.11.2019, 12:51

Андрей Костицын

Фото: sportnaviny.com

Белорусский хоккеист заявил, что рад быть в сборной.

Нападающий Андрей Костицын прокомментировал назначение на роль капитана хоккейной сборной Беларуси и минского «Динамо», пишет «Трибуна».

– О том, что стану капитаном в сборной, знал еще утром во вторник – Михаил Михайлович [Захаров] сказал. А чуть позже появилась и новость про «Динамо». Это большая честь, большая ответственность за команду. Нужно всех направлять в сторону хорошего результата. Буду стремиться улучшать свои лидерские качества, чтобы команда шла только вперед.

- Насколько важен этот турнир в плане абстрагирования от клубных дел?

– Это, конечно, разное. В сборную приехали ребята из многих клубов, другая обстановка. Парней не каждый день видишь, как в «Динамо». То есть, можно сказать, что кое-какая разгрузка происходит. Заодно можно пообщаться с ребятами, которых давно не видел, и посмотреть, как мы все вместе будем выглядеть на льду.

- Кого рад был встретить больше всего?

– Да всех! Хотя с кем-то после «Динамо» и не расставались надолго. На самом деле, просто рад быть в сборной. Думаю, у нас хорошая команда. Завтра увидим, как будем биться за победу, – сказал Костицын.