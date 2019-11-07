закрыть
7 ноября 2019, четверг, 13:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Старший Костицын о капитанстве: Буду стараться улучшать лидерские качества

  • 7.11.2019, 12:51
Старший Костицын о капитанстве: Буду стараться улучшать лидерские качества
Андрей Костицын
Фото: sportnaviny.com

Белорусский хоккеист заявил, что рад быть в сборной.

Нападающий Андрей Костицын прокомментировал назначение на роль капитана хоккейной сборной Беларуси и минского «Динамо», пишет «Трибуна».

– О том, что стану капитаном в сборной, знал еще утром во вторник – Михаил Михайлович [Захаров] сказал. А чуть позже появилась и новость про «Динамо». Это большая честь, большая ответственность за команду. Нужно всех направлять в сторону хорошего результата. Буду стремиться улучшать свои лидерские качества, чтобы команда шла только вперед.

- Насколько важен этот турнир в плане абстрагирования от клубных дел?

– Это, конечно, разное. В сборную приехали ребята из многих клубов, другая обстановка. Парней не каждый день видишь, как в «Динамо». То есть, можно сказать, что кое-какая разгрузка происходит. Заодно можно пообщаться с ребятами, которых давно не видел, и посмотреть, как мы все вместе будем выглядеть на льду.

- Кого рад был встретить больше всего?

– Да всех! Хотя с кем-то после «Динамо» и не расставались надолго. На самом деле, просто рад быть в сборной. Думаю, у нас хорошая команда. Завтра увидим, как будем биться за победу, – сказал Костицын.


популярное за неделю

Мнение

Он сошел с ума
Он сошел с ума Виктор Горбачев
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип