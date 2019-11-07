Ученые выяснили, почему кошки виляют хвостом 3 7.11.2019, 12:56

Это означает совсем другие эмоции, чем у собак.

Любой владелец кота подтвердит: перед тем, как прыгнуть, питомец часто приседает и пару раз виляет задней частью тела, а потом нападает на ваши ноги, пишет lenta.ua.

К сожалению, никто эту загадку всерьез не изучал, но у Джона Хатчинсона, профессора эволюционной биомеханики, изучающего подвижность животных в Королевском ветеринарном колледже в Лондоне, есть на этот счет пара идей.

“Короткий ответ: наука не знает, так как виляние попой не изучалось в условиях научного эксперимента,” — сразу говорит он. Но виляние попой может помогать кошке чуть плотнее придавить задние лапы к полу, и тем самым увеличить трение для дальнейшего прыжка. “С другой стороны, виляние может играть особую роль в подготовке зрения, проприорецепции и мышц — то есть всего тела кошки — к быстрым командам нервной системы, необходимым для прыжка.”

А еще виляние может быть просто разогревом мышц. “Такое движение должно чуть растягивать мышцы, что помогает в прыжке, — комментирует Хатчинсон. — Но стоит и исключать возможность того, что кошки просто делают это из удовольствия, от нетерпения и возбуждения от охоты.”

Не только домашние кошки виляют задом. Их дикие сородичи — львы, тигры и ягуары — тоже так “разогреваются”. Но разгадка такого поведения пока что увиливает от ученых.

Идеальным экспериментом было бы замерить прыжки кошки с вилянием и без виляния, и подсчитать разницу в результате.