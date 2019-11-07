Три сценария на будущие 20 лет Фредерик Кемп, «Новое Время»

7.11.2019, 13:04

Фредерик Кемп

Фото: Getty Images

Возможно, еще никогда в истории человечества вызовы эпохи не были столь заметными.

Тридцатая годовщина падения Берлинской стены, приходящаяся на эту неделю, станет уже не столько возможностью отпраздновать невероятный триумф демократии в холодной войне, столько задуматься о кануне куда более сложного противостояния с более грозным противником.

В моей наиболее популярной книге «Берлин-1961: Кеннеди, Хрущев и самое опасное место в мире» я апеллирую к Берлинской стене как «к иконическому изображению того, что могут навязать несвободные системы во время, когда свободные лидеры не могут дать отпор». Возможно, еще никогда в истории человечества ни вызовы эпохи, ни ее конец не были столь заметными.

Сегодняшнему миру не хватает какой-то подобной мобилизующей картинки, однако события даже на прошлой неделе подчеркивают все большую сложность нынешних вызовов, нарастающую интенсивность конкуренции между великими державами и недостаточное внимание, которое США и их союзники уделяют этому соревнованию.

Авторитарный Китай на этой неделе развернул у себя самую большую в мире мобильную сеть 5G — с технологиями, куда более продвинутыми, чем у западных конкурентов. Это произошло на фоне битвы за доминирование на рынке, сфокусированной вокруг глобальной кампании Америки против стран устанавливающих китайское оборудование 5G. Вероятно, что такая же битва повторится вокруг других технологий — от искусственного интеллекта до квантового программирования.

В то время как Палата представителей, руководствуясь политическими мотивами, проголосовала за принятие резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу, китайский президент Си Цзиньпин добился поддержки от управления ЦК Коммунистической партии в конце четырехдневной встречи в документе, где выражение «упорно достигать» встречается 57 раз.

Месседж был понятен: на фоне замедления китайской экономики, продолжения ее пагубной торговой войны с США и восстаниями, в Гонконге не прекращающимися, президент Си пытается сконцентрировать еще больше власти на себе и партии в том, что в понимании Пекина, будет противостояние поколения.

Что касается Европы, то Дания дала России мощный толчок в усилиях последней углубить европейскую зависимость от энергетических ресурсов. Несмотря на угрозу американских санкций, Дания устранила последнее важное препятствие для строительства 11-миллиардного газопровода Северный поток-2, который планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года.

«Дания показала себя ответственным участником международных отношений, — сказал российский президент Владимир Путин в своей пышной похвале, — защищая интересы свои и своих главных партнеров в Европе». Такие слова прозвучали после недавнего заявления Путина о конце «Американского мира» в глобальной системе, которая должна делать больше для охвата азиатских стран.

И это при таких условиях госсекретарь Майкл Помпео будет находиться в Германии с 6 по 8 ноября, отмечая 30-ю годовщину падения Берлинской стены. В пятницу он выступит с речью, обоснованно сфокусированной на «непрерывной необходимости защищать свободные нации и народы», как это изложено в заявлении Госдепа.

В одной из речей, которые будут произнесены на этой неделе, госсекретарь Помпео, по его словам, будет фокусироваться на соревновании идеологий и ценностей, определяющих наше время, особенно в том, что касается влияния китайских компаний и «несправедливых и хищнических» экономических практик.

«Они тянутся и используют методы, которые создают вызовы для США и мира, и мы вместе, все мы, должны противостоять этим вызовам… лицом к лицу, — сказал госсекретарь Помпео на этой неделе в Институте Хадсона в Нью-Йорке. «Больше не представляется реалистичным игнорировать эту фундаментальную разницу между двумя нашими системами» и тем влиянием, которое она имеет на национальную безопасность США.

Проблема в том, что тех факторов, которые привели к победе в холодной войне, сейчас не хватает: относительно постоянной стратегии, эволюционировавшей за последние десятилетия, определенного и преимущественно объединенного альянса, и советского противника, в военном плане бывшего сильным, но экономически слабым и одномерным, с экономикой, которую главным образом определяла энергетика.

По случаю исторической годовщины Берлинской стены аналитический центр Atlantic Council опубликовал на этой неделе две новые работы, направленные на понимание исторических ценностей нынешней борьбы за власть и подхода к будущему, основанного больше не реальности, чем на ностальгии.

«Старый исторический ритм, который лег в основу фундамента западного либерального порядка, близится к концу, — сказал Мэтью Берроуз в своей работе „Глобальные риски обновления-2035: спад или новый ренессанс“. — Без политического, интеллектуального и, как кто-то говорит, духовного oбновления, апеллирующего к тем великим экзистенциальным испытаниям, стоящим перед человечеством, мы не способны двигаться вместе в будущее».

Автор излагает три возможных сценария на два следующих десятилетия.

Наиболее вероятным, и таким, к которому мир и скатывается, является сценарий, обозначенный американо-китайской конкуренцией. Берроуз называет его «Новой биполярность». Он утверждает, что этот мир будет разделен появлением двух экономических сфер — с Китаем в основе одной и США и Европой — другой. Этот период будет отмечен приступами протекционизма, замедлением роста и нарастанием напряжения.

Больше всего Берроуз надеется на сценарий «Мир восстановлен», в котором США, Китай и другие отойдут от своего курса на биполярное столкновение прежде чем станет слишком поздно, осознав неприемлемость его цены для своих обществ. «Гамбит китайского правительства на ускорение инноваций с одновременным подавлением свобод, в свою очередь, целится в кирпичную стену», — пишет автор.

Не исключайте и третий сценарий, «Сползание в хаос», если лидерам не хватит видения, как его избежать. Берроуз описывает страшную картину, триггером для которой станет экономический крах, что все будет распространяться, и возникнет из-за экономического переворота Китая. Этот сценарий выходит за рамки экономического коллапса, хотя тот и является его ключевым двигателем, способствуя распространению политической нестабильности, конфликтов и насилия.

Ценность интеллектуальных попыток Берроуза, основанных на опыте рассмотрения таких альтернатив в разведывательном сообществе США — это не приближающийся вердикт, а подчеркивание ценности стратегического лидерства в деле отвода мира подальше от хаоса и навстречу восстановлению.

В созвучной работе, «Присутствующие при воспроизведении», Аш Джейн и Мэтью Крониг выкладывают стратегию формирования международной системы, согласно которой статус-кво не может быть сохранен. Они призывают демократии мира углубить свое сотрудничество, чтобы ревитализировать поддержку правовой системы, даже если это предусматривает создание всеобъемлющего фундамента, куда все главные страны, включая Китай, вносят свой вклад и получают из этого пользу.

Звучит утопично?

Возможно.

Впрочем, пришло время думать быстрее, более креативно и более стратегически относительно формирования будущего, прежде чем сойдут на нет немало достижений в деле распространения демократии и процветания, возникшие вследствие падения Берлинской стены.

Фредерик Кемп, президент и главный исполнительный директор Atlantic Council, «Новое Время»