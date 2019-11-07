Комитет солдатских матерей РФ опроверг слова по делу Шамсутдинова 7.11.2019, 13:09

Рамиль Шамсутдинов

Причиной расстрела восьмерых сослуживцев стали неуставные отношения.

Комитет солдатских матерей России открестился от мнения председателя организации Флеры Салиховской о том, что в армии нет дедовщины, а Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев из-за компьютерных игр и интернета. Заявление опубликовано на странице организации в соцсети "ВКонтакте". В нем Салиховская названа бывшим председателем организации, сообщает Радио Свобода.

В заявлении правозащитной организации говорится, что "никакие компьютерные игры, а тем более незащищенное интернет-пространство, не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье". В Комитете солдатских матерей не исключают, что поводом для совершения преступления могли послужить неуставные отношения, которые не искоренены в российской армии.

На пресс-конференции 5 ноября Салиховская заявила, что неправильно обвинять офицеров в доведении Шамсутдинова до убийства сослуживцев, а также о том, что "интернет надо закрывать".

Заместитель главы общественной организации Андрей Курочкин сообщил изданию Baza, что Салиховскую сместили с должности председателя на собрании 2 ноября. Отмечается, что формально ее полномочия не прекращены, поскольку документы не отправлены в Минюст.

Сама Салиховская заявила, что продолжает работать председателем. Она добавила, что слова про интернет и компьютерные игры сказал психиатр, а она просто их поддержала. Она считает, что на Шамсутдинова действительно давили морально и даже, возможно, хотели изнасиловать, передало издание.

Председатель забайкальского Комитета солдатских матерей Валентина Мордова заявила редакции Сибирь.Реалии, что категорически не согласна с утверждением, что дедовщины в российской армии якобы нет. "Ее наличие зависит от общества, в котором мы живем, а не от виртуальной реальности", – сказала Мордова.

25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены.

Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.