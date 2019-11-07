В центре рейтинга китайских должников 7.11.2019, 13:29

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Как Беларусь оказалась в рейтинге должников Пекина?

По данным исследования ученых из Института мировой экономики (IfW) в Киле, страны планеты задолжали Китаю к концу 2017г. свыше $5 трлн. Менее чем за 20 лет эта сумма выросла с 1% мирового ВВП до 6% и продолжает увеличиваться. Одним из крупнейших должников Пекина оказалась Беларусь, пишет «БелГазета».

Наряду с африканскими и азиатскими странами в числе 30 крупнейших должников Китая числятся некоторые страны СНГ. Так, долги Кыргызстана перед Пекином достигают 30% ВВП, Таджикистана - 15%, Беларуси - 13%, Туркменистана - примерно столько же, Узбекистана - более 5%. Кроме Беларуси из европейских стран в списке китайских должников значатся только Черногория, Босния и Македония.

Особую опасность представляет непрозрачность китайских кредитов. Значительная часть их вообще засекречена - если не целиком, то по ряду условий. При этом такие кредиты в силу своих особенностей не учитываются в статистике МВФ и Всемирного банка.

Мощным импульсом для активного кредитования КНР постсоветских стран связано с проектом «Один пояс - один путь». Его масштаб и конечные цели тоже непрозрачны, но евразийское пространство играет в нем важную роль - в силу своего расположения между Китаем и Евросоюзом. По мере реализации проекта создается высокая долговая зависимость некоторых стран СНГ перед Китаем, которая рано или поздно конвертируется в политическую.

У Беларуси тоже масштабные планы. Например, в соответствии с программой социально-экономического развития на 2016-20гг. в рамках межрегионального сотрудничества с Китаем запланировано каждой областью и Минском ежегодно до 2020г. привлечение не менее $100 млн прямых китайских инвестиций. Кроме того, в рамках «дорожной карты» по совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути белорусские власти намеревались привлекать средства Фонда Шелкового пути для реализации проектов в области инфраструктуры. Также в текущей пятилетке планировалось использование кредитных ресурсов Китая для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. через отечественные банки - в объеме до $1 млрд, посредством отбора крупных проектов для привлечения льготных кредитов в объеме до $3 млрд.и коммерческих кредитов в объеме до $4 млрд, льготных кредитов в китайских юанях, а также через механизм выделения белорусскими банками отдельных льготных кредитных линий для реализации проектов малого и среднего бизнеса.

Китайские банки при этом ничем не рискуют: для них заемщиком является правительство Беларуси. Следовательно, в случае неудачи расплачиваться придется бюджету, то есть - налогоплательщикам.

Белорусские власти это пока не тревожит. Напротив, Минск с энтузиазмом принимает китайскую поддержку в различных формах: от создания офшорного анклава для корпораций из КНР до «технико-экономической помощи» в виде строек, осуществляемых китайскими компаниями за китайские же деньги.

На начальных этапах Пекин не выставляет политических условий, что и делает китайские кредиты столь соблазнительными для таких стран, как Беларусь. Но потом наступает время платить. Например, Шри-Ланка была вынуждена на 99 лет отдать практически новый порт в аренду китайской фирме, поскольку не смогла обслуживать долги. Пакистан, заключив с КНР договор о создании Китайско-пакистанского экономического коридора и ряд соглашений в 2013-15гг., оказался одним из крупнейших должников Пекина. КНР намеревалась вложить в Пакистан $62 млрд, что на тот момент составляло более 20% ВВП этой страны. Эти средства планировалось направить на почти полную перестройку инфраструктуры и значительную часть промышленности. Однако обслуживание таких заимствований оказалось для Пакистана неподъемным. В прошлом году Исламабаду пришлось рассматривать разные варианты избежания дефолта - включая обращение к МВФ.

Перед Беларусью такие проблемы пока не стоят. Но, как признал министр финансов Максим Ермолович, в следующем году стране предстоит занять 70% средств, необходимых для погашения ранее полученных заимствований. Что произойдет, если по каким-то причинам власти вовремя не найдут средства для рефинансирования и не договорятся о реструктуризации долгов с Москвой и Пекином?

Пока кредитной экспансией Китая больше обеспокоены не заемщики, а развитые страны. Поэтому руководство Евросоюза выступило с инициативой альтернативной системы заимствований для стран третьего мира. Так что если российских и китайских кредитов не хватит, у Минска появится возможность рассмотреть другие варианты.