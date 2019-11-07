Румас хочет, чтобы белорусы платили дорожный сбор на год вперед 33 7.11.2019, 13:55

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Правительство придумало схему.

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, дорожный сбор является сегодня основным источником пополнения дорожного фонда, за счет которого ремонтируются дороги. При этом только около половины всех автовладельцев платят, а остальные уклоняются. Поэтому правительство разработало ряд мер против тех, кто уклоняется отплаты дорожного сбора, сообщает ej.by.

В настоящее время разрабатывается программное обеспечение, которое позволит через установленные вдоль дорог камеры фотофиксации устанавливать участвующие в движении автомобили при неоплаченном дорожном сборе.

Помимо ужесточения контроля, правительство пошло и на некоторые послабления для плательщиков. Так, платить дорожный сбор можно будет помесячно, а для тех, кто заплатить сразу за весь год вперед, будет установлена скидка в размере 20%.