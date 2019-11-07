Патриарх Кирилл: Как справиться с разрушительной силой Интернета? 24 7.11.2019, 14:12

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Глава РПЦ озадачен.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Интернет оказывает на подростков и молодежь "разрушительное влияние", а общество, в том числе и церковь, неспособно "дать отпор", как он выразился, "разрушительной силе Интернета", передает Радио Свобода.

Выступая в среду в МГУ на пленарном заседании съезда Общества русской словесности, которое он сам же и возглавляет, глава РПЦ посетовал на недостаточное, по его мнению, знание русской культуры и истории у молодежи, а также отсутствие у нее патриотизма. По словам Кирилла, уже "не одно поколение молодежи... не отличается сознательной любовью к своему Отечеству".

Предстоятель РПЦ сказал, что однажды услышал разговор молодых людей, из которого понял, "что все их мечты связаны с другими странами, с другой культурой, что они устремляются туда и там хотят обустроить свою жизнь". Такие настроения Кирилл приписал "разрушительному влиянию Интернета" и посетовал на то, что "мы неспособны дать отпор этому разрушительному влиянию". Кого он имел в виду, говоря "мы", патриарх не уточнил.

По мнению Кирилла, "разрушительной силе Интернета" должна противостоять школа. Он предложил разработать обобщающий культурологический курс, который должен был бы знакомить школьников "с наследием наших выдающихся соотечественников, реальные примеры следования долгу и призванию, самоотверженного служения Отечеству, деятельного добра и милосердия, счастливого и праведного супружества" и тем самым "стать достойным ответом на вызовы, с которыми сталкиваются подростки в Интернете и социальных сетях". Кирилл также призвал развивать волонтерское движение и бороться за сохранение исторического наследия, а также "подумать и о контурах нового подхода к воспитанию школьной и студенческой молодежи".

1 ноября в России вступают в силу нормы, известные как "закон о суверенном интернете". Авторы – члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Целью закона названа защита российского сегмента интернета от внешних угроз; в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета в случае его отключения от всемирной Сети.

Президент России Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по русскому языку предложил заменить Википедию Большой российской энциклопедией.