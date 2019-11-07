Перепись-2019 или инвентаризация кормовой базы Ирина Рабецкая

7.11.2019, 14:23

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Приехали!

Некоторые предстоящие события должны доходчиво и профессионально анонсироваться — чтобы общество поняло, зачем его хотят использовать и по назначению ли. А еще желательно, чтобы в этом участвовали профессионалы своего дела — тогда все все правильно поймут и оценят, белорусы ведь в общей массе неглупые люди. Печально, что по действительно злободневным вопросам высказывается очень мало приличных и незаинтересованных в пиаре граждан — в основном политики «на выданье» или стремные маргиналы. А госчиновники вообще не считают нужным ничего объяснять.

Недавний пример — перепись. Никогда не сомневалась в полезности подобных мероприятий — в конце концов, надо же государству время от времени уточнять возрастной, социальный, профессиональный состав населения и прочие полезные для планирования экономики детали. Ведь иногда нужно вовремя остановиться, открывая новые вузы, если количество мест в них уже превышает общее число абитуриентов.

Или прекратить штамповать костюмчики для школьников и перейти на пенсионерский фасончик. Или воочию увидеть демографический штопор, чтобы наконец перестать отменять льготы многодетным семьям — да и просто матерям, которые вдруг должны делать выбор «ребенок или страховой стаж». Честная статистика нужна честному государству для адекватного восприятия реальности.

Но Беларусь — страна, где можно извратить даже аксиомы. Нынешняя перепись — что угодно, только не статистика. Набор психологически невыверенных вопросов, на которые можно получить лишь нечестный ответ. Собираетесь ли вы отъехать за границу? Надолго ли? Скольких детей планируете родить до 49 лет? Как зовут вашего гражданского супруга и где он работает? Кто ваш основной работодатель? По какой причине вы не искали работу в сложный жизненный момент? Где вы живете, сколько у вас квартир, сколько участков земли, сколько уток и коз, страусов и перепелок?.. И, кстати, назовите не только ФИО, но и уникальный идентификационный номер и привязанный к нему телефон — да не волнуйтесь, просто для того, чтобы ваши данные автоматом подгрузились в планшет и перепись прошла быстрее. Ага.

Помните, как недавно обновленный Минздрав столь же доверительно выспрашивал у нас, какие именно лекарства мы считаем слишком дорогими? И даже просил присылать фотки препаратов, которые мы везем из-за рубежа из экономии. Мы радостно поучаствовали в этом «флешмобе», и что? «Коммуникацию с народом» государство использовало в привычном стиле. Сегодня импортные лекарства ищут и отбирают на границе, а за симптоматический противогриппозный «Терафлю» можно получить реальный «наркотический» — многолетний (!) — срок. Т.е. попасть в тюрьму за какой-то «Корвалтаб» или порошок с мизерным количеством псевдоэфедрина, который еще пару месяцев назад свободно продавался у нас в каждой аптеке! Лоббирование белорусских лекарств через запугивание собственных граждан? Очень креативно! Или просто подкачали исполнители?

Из всего этого делаешь только один вывод: не болтать. Потому что все больше кажется: когда на нас обращают внимание — то только для того, чтобы эффективнее «резать или стричь». Наше государство напоминает крупного оптовика, перепродающего материальные и социальные блага своей целевой аудитории — населению. И мы, в сущности, кормовая база для госаппарата, безмолвные спонсоры его «креативных» инициатив. Наш «оптовик» скрупулезно собирает с нас налоги, не гнушаясь побором с неработающих, и назначает постоянно растущие цены за свои услуги, направляя полученную «прибыль» куда заблагорассудится — без всяких консультаций со «стадами».

Так что, увы, мы не доверяем своему государству. И если оно вдруг пытается пересчитать перепелок, кроликов или деревца в саду, в голове чуткого гражданина загорается красная лампочка. Начисто отпадает желание отвечать искренне, тем более что некоторые вопросы откровенно интимные. Мне кажется, народ это понял и в процессе «пересчитывания» явно крупно приврал.

Это я к вопросу о релевантности переписи-2019. Сдается мне, ее результаты будут весьма интересными, но никак не полезными и информативными. Мы партизанская нация, и, думаю, никто не засветил точное количество своих страусов и пчелосемей, не говоря уже о более интересных вопросах. А без этого креативная задумка Белстата даже Роскомнадзор не удовлетворит. Хотели как лучше — облажались, как всегда. Заодно оскорбительно пнули каждого сознательного белоруса — некорректно и глупо сформулированным вопросом о родном языке...

И еще раз о конфиденциальности. Для ее обеспечения недостаточно напечатать на переписном бланке, что она гарантируется. По-моему, насчет секретности данных, которые единожды попали в интернет, плакать уже поздно. И если что—то пойдет не так, никто за это не ответит. Кто, где, кому и что именно «слил» — в этой ситуации труднодоказуемо.

Просто в один прекрасный день кто-то совершенно левый может прийти и сложить в мешок всех ваших перепелок. В лучшем случае. Без приглашения. Или попросить переписать всю вашу недвижимость на другого пользователя — особенно если вы старый и одинокий. Или — уже по-государственному — заплатить новый налог за каждый кустик смородины. Не верите? Ну-ну.

Отдельная песня — освещение хода переписи в прессе. «Скажите, вот я случайно указал, что у меня 8 кроликов, а на самом деле их 10. Что делать?» — трепеща, словно кроличий хвостик, вопрошает некий животновод-любитель. «Не беспокойтесь, вам за это ничего не будет», — успокаивает испуганного кроликовода добрая женщина из Белстата. Ну, спасибо! Это ж до чего надо довести народ, чтобы он, пытаясь хоть как-то выжить, трясется от того, что за пару-тройку неучтенных ушастых его еще и накажут??? Приехали!

Ну да ладно. Перепись закончилась. Посмотрим, как эту профанацию будут трактовать на благо новой пятилетки. Вдруг удастся «настроить большие государственные механизмы» на классное, свободное, счастливое будущее? А?

Ирина Рабецкая, «БелГазета»