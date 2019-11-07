Китай и США договорились о поэтапной отмене пошлин 7.11.2019, 14:40

Это может позитивно повлиять на мировую экономику.

Китай и США договорились о поэтапном, пропорциональном сворачивании импортных пошлин в рамках подготовки торгового соглашения, сообщил представитель Министерства коммерции КНР, передает Bloomberg (перевод — finanz.ru).

"За последние две недели главные переговорщики провели серьезные, конструктивные дискуссии и договорились о поэтапной отмене дополнительных пошлин по мере продвижения к заключению сделки", - сказал в четверг Гао Фэн.

Подобная договоренность, если ее подтвердят США, может послужить дорожной картой деэскалации торговой войны, которая омрачает перспективы роста мировой экономики.

Отмена пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп и которые теперь распространяются на большинство китайских товаров, поставляемых в США, является главным требованием КНР с начала торговых переговоров.

Стороны продолжают обсуждать место и сроки подписания торгового соглашения "первого этапа". Гао отметил, что не располагает информацией о том, где и когда может состояться встреча лидеров.