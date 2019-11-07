Ученые рассказали, какие люди учатся быстрее всего 7.11.2019, 15:05

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Исследователи рассказали о «правиле 85 процентов».

Ученые из Университета Аризоны утверждают, что люди, которые терпят неудачу в 15% случаев, учатся быстрее всех, пишет «Вокруг света».

Изучая что-то новое, люди, естественно, стремятся бросить себе вызов, однако, как показывают исследования, задача не должна быть слишком простой или слишком сложной. В противном случае процесс обучения может либо наскучить, либо вызвать непреодолимое желание сдаться.

Исследователи проводили эксперименты по машинному обучению, в которых компьютеры учились выполнять простые задачи: классифицировать шаблоны или расстанавливать числа. Согласно статье, опубликованной в «Nature Communications», компьютеры учились быстрее всего, когда получали 85 процентов правильных ответов.

«Теоретически мы показываем, что обучение на этом оптимальном уровне сложности может привести к улучшению скорости обучения», — пишут исследователи.

По словам ученых, «правило 85 процентов» применимо к вещам, которые мы познаем из опыта. Как пример исследователи приводят радиолога, которому нужно определять разницу между изображениями опухолей и аномалий, которые не являются опухолями.

«Со временем вы научитесь с большей точностью определять опухоли на изображениях, но вам нужен опыт и примеры, чтобы стать лучше, — сказал ведущий автор исследования Роберт Уилсон. — Я могу представить вам простые, сложные и средние примеры. Если я приведу очень простые примеры, вы в 100% случаев будете правы — учиться нечему. Если я приведу действительно сложные примеры, вы будете в половине случаев правы и все равно не узнаете ничего нового, тогда как если я дам вам что-то среднее, вы будете получать больше всего информации из каждого конкретного примера».