Дмитрий Быков: Российский режим деградирует, трещины уже пошли 7.11.2019, 15:09

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Дмитрий Быков

Где «тонко», там он начинает лопаться.

Российский писатель и литературный критик Дмитрий Быков рассказал в интервью Радио НВ о режиме Владимира Путина в РФ.

«Режим деградирует — это мы все понимаем, <...> потому что с управляемостью у него не очень хорошо. Потому что на разных участках, где «тонко», он начинает «лопаться». Например, результаты последних выборов, где Единая Россия показала очень плохой результат — и будет показывать его впредь», — объяснил он.

По словам Быкова, у российского режима появились «трещины», однако его представители этого не осознают.