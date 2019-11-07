«Коровы падают, нет кормов, а недостачу вешают на работников» 8 7.11.2019, 15:19

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Странные дела происходят в хозяйстве под Буда-Кошелево.

Съемочная группа «Белсата» направилась на Гомельщину, под Буда-Кошелево. Здесь уже год Татьяна Карпенко работает бригадиром на молочно-товарной ферме предприятия «Уваровичи Элит».

«С первого декабря до сегодняшнего дня все записано: падеж, сдача на мясокомбинат… Мы более 100 голов сдали, где-то 70-78 у нас их пало, – Татьяна Карпенко комментирует данные из журнала учета скота на ферме «Радеево». – А привезли на эту ферму только 87 телок»

Работница рассказала, что информация из этого журнала должна попадать в ежемесячный отчет деятельности фермы, но…

«Согласно отчету, стадо должно убывать: падеж, сдача на мясокомбинат. Но оно не убывает! – объясняет Татьяна Карпенко. – В итоге мне выставили претензию о недостаче и покрытия убытков хозяйстве».

Татьяне предлагали в течение десяти дней покрыть недостачу на 51 тысячу рублей, не обращая внимания на многочисленные служебные записки, которые бригадир фермы регулярно направляла руководству.

Животновод фермы «Радеево» Галина Шиглева рассказала нам, что в этом году в мае в одном из коровников утонули телята. Тогда с работников фермы высчитали по 300 рублей, но проблему не решили.

Скоро зима. Но в коровниках не ремонтируют ни крышу, ни ворота. Даже дезинфекцию не делают! Соответственно, молочные телята встретят морозы не только голодными, но и в пластиковых боксах.

Узнав о приезде журналистов, на ферму приехал Владимир Мотузко, и.о. директора «Уваровичи Элит», который совсем недавно занимает эту должность.

«Я здесь не присутствовал в то время. Трудно говорить сразу. Нужно разобраться в ситуации досконально. Кто виноват, кто не виноват, кто упустил из виду эту работу!», – говорит Владимир Мотузко.