NEXTA: Подготовка к общению единомышленников идет полным ходом!5
- 7.11.2019, 15:45
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О будущей акции уже написали почти все СМИ.
Cамый популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA) обратился к читателям своего телеграмм-канала:
«Совсем скоро, 8 ноября в 18:00, мы с вами встретимся на площади Свободы в Минске!
Подготовка к общению единомышленников идет полным ходом!
Так, мы запустили конкурс в Instagram. Любой может выиграть модный и теплый свитшот с символикой NEXTA!
Видеостудия X97 записала с автором канала NEXTA 27-минутное интервью. Вы получите ответы на множество вопросов, а главное - узнаете массу причин, чтобы прийти на нашу встречу.
О будущей акции уже написали почти все СМИ. Лишь некоторые - два самых крупных в Беларуси - традиционно побоялись. Активисты, поддержавшие идею, на улицах уже вовсю раздают флаеры с приглашениями. Новостью о мероприятии люди делятся и в соцсетях, а многие берут билеты в Минск из регионов. Кстати, на встрече будет раздача кое-каких интересных вещей.
Краткий план мероприятия: никаких революций и ничего противозаконного. Только мирное обсуждение наших планов и сбор свежих идей. Все легально, в рамках заявленной кандидатами тематики».