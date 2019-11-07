Кризис малого бизнеса оставил без работы 600 тысяч россиян 7.11.2019, 15:51

Наибольшие потери понесли малые компании.

Кризис малого бизнеса, который задыхается под гнетом налоговой нагрузки и административного давления, оставил без работы более полумиллиона россиян, пишет finanz.ru.

Число граждан, трудоустроенных в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) за год снизилось на 3,75% (600 тысяч человек), до 15,4 миллиона, приводят «Известия» статистику ФНС.

Наибольшие потери понесли малые компании, где работников стало меньше почти на 365 тысяч человек. Средние фирмы потеряли около 136 тысяч сотрудников, микрофирмы - 67 тысяч. Количество предприятий в сфере МСП сократилось на 116 тысяч.

Чиновники отказываются видеть проблему, следуя установке Кремля на стабильность и «рывок».

Официальный представитель ФНС, комментируя статистику ведомства, заявил, что одной из причин сокращения числа небольших фирм стало укрупнение предприятий. Это произошло благодаря господдержке бизнеса, подчеркнул он: компании расширили производство и увеличили штат, в результате чего перестали соответствовать критериям средних предприятий.

На деле малый бизнес тонет из-за сжатия покупательной способности населения, говорит первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Беднеющие шестой год подряд граждане, потерявшие с 2014 года 9% реальных доходов, бессильны предъявить спрос на товары и услуги и передают «вирус безденежья» работающим в потребительском секторе предпринимателям. Те, в свою очередь, вынуждены сокращать штат, резать зарплаты, и в результате ситуация замыкается в порочный круг.

Кроме того, сказывается агрессивная политика крупного бизнеса, говорит Корочкин: обладающие административным ресурсом и поддержкой чиновников компании вытесняют мелких конкурентов в маргинальную зону, за которой следует ликвидация, банкротство и долги.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» численность занятых в малом бизнесе должна увеличиться до 25 млн к концу 2024 года.

Аналогичные цели власти ставили в майских указах 2012 года и в программе «2020» 11-летней давности. Обе инициативы закончились без достижения поставленных задач.