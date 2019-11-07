Ирина Давидович: Эта власть должна уйти 2 7.11.2019, 15:54

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Ирина Давидович

Кроме того, Беларуси нужны системные реформы во всех сферах.

В этом уверена Ирина Давидович, член ОГП (Объединенной гражданской партии – ред.), кандидат в депутаты по Ивьевскому избирательному округу № 54.

Ее программу власти посчитали опасной для себя, поэтому лишили Ирину законного права обратиться по телевидению к избирателям. Потом объявили предупреждение за публикацию выступления в соцсетях. 5 ноября более высокая инстанция - областная комиссия - оставила это решение в силе.

Чем же так опасна представительница ОГП? По мнению Ирины Давидович, нынешние власти не способны справиться с теми проблемами и вызовами, которые стоят перед Беларусью. Тем более обеспечить стране развитие. А значит, должны уйти - отметила она в интервью сайту ucpb.org.

- На ваш взгляд, какие проблемы на уровне округа и страны наиболее болезненные и требуют срочного решения. Выделим три из них.

- Для нашей местности, Гродненщины и всей Беларуси проблемы почти идентичны. Это безработица, АЭС в Островце и закон Равкова.

Когда люди начинают экономить на продуктах питания, то это можно считать катастрофой, а если люди работают за еду, то это рабство. Многие так и не поняли, что они уже тихие и покорные рабы. Я приведу пример. В Ивье недавно приезжал Лукашенко. А за неделю до этого «знаменательного события» на рынке в том же Ивье сотрудники «Красного Креста» собирали деньги на помощь бедным белорусам, чтобы они могли отправить детей в школу. Вы представляете себе размах катастрофы? Конечно, можно посчитать это и троллингом Лукашенко, и посмеяться, но эта организация не позволит себе таких шуток, поэтому будем честными: беднота - это наша реальность.

Стройка Белорусской АЭС в Островце. Каждый слышал о тех нарушениях, которые сопровождали стройку. Это и начало стройки без проектной документации, и корпус реактора, который упал, после и второй корпус, который был на замену, ударили о железнодорожную опору. Даже ужасно, что об этом можно узнать только от активистов, но не от власти, не от государственных СМИ.

Для Ивьевщины эта тема актуальна тем, что еще совсем недавно часть Ивьевского района считалась пострадавшей от Чернобыльской аварии. Выплачивались «гробовые», выдавались удостоверения. Но потом вдруг район стал «чист», так, наверное, самый главный физик-атомщик страны сделал открытие в области ядерной физики, что радионуклиды взяли и исчезли, не дождавшись даже периода полураспада. Я всегда приглашаю тех, кто сомневается, приехать сюда, отведу в грибной лес, наберите, сварите, съешьте. И выводы сделаете сами.

Закон Равкова - это вообще извращение. Если государство хочет развиваться, то должно на первый план ставить науку и образование, а потом уже армию и оборону. Даже по той причине, что без науки и образования не может быть современной армии и качественной защиты. Во-вторых, на нас никто не собирается нападать, а от России Лукашенко и не собирается защищаться, да и не защитишься такой армией. О состоянии нашей армии знает каждый, кто хоть раз поинтересовался. Там только показуха, да и то изредка.

- Какие меры должны быть сделаны, чтобы, по крайней мере, на три проблемы стало меньше?

- Чтобы избавиться от безработицы и бедности в первую очередь нужно отменить «Декрет о тунеядстве», а после провести системные реформы во всех сферах.

Атомную станцию не открывать, а определить другую сферу использования этой постройки.

Закон Равкова отменить и в будущем постепенно перейти к службе по контракту. А на данный момент нужно спасать как белорусских ученых, так и тех, кто идет в армию. Я имею в виду различные преференции, в том числе и повышение зарплат. Не за счет уменьшения количества одних, чтобы стало больше других. Не увеличивать армию путем отрыва от учебы, а разумно увеличивать престиж как науки, так и армии. Это нужно делать срочно, пока молодые люди и не только не покинули страну навсегда.

- К сожалению, власть пока успешно справляется только с одной задачей - содержанием власти ...

- Поэтому я за сменяемость власти, так как тот парламент, который подчиняется Лукашенко, и, конечно, сам Лукашенко не способны принести положительные изменения. За 25 лет в этом убедились все, кто не был приближен к провластному корыту. Только отставка Лукашенко и честные выборы депутатов смогут изменить к лучшему ситуацию, которая сложилась в стране.