В Японии cова подружилась с человеком и стала звездой Сети
- 7.11.2019, 16:27
У Микото есть даже свой блог.
Знакомьтесь, это сова Микото, она живет в Японии. Микото — необычная птица. Конечно, как и все совы она умеет летать, пишет «Медуза». Но зачем тратить силы, если можно прокатиться на велосипеде? Пусть хозяин крутит педали!
ミコト目線 pic.twitter.com/nILSx6FLcX— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 4 ноября 2019 г.
И нет, это не единичный случай — в блоге Микото в твиттере можно найти с десяток подобных видео. Из-за окраса оперения сову сравнивают с печеной картошкой. Хотя, честно говоря, птица больше похожа на белый хлеб с маком.
公園で走ってきました pic.twitter.com/noT8HT4gi0— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 7 ноября 2019 г.
Кстати, на машине Микото тоже каталась!
若かりしミコト 右も左もわかってない時w pic.twitter.com/rM8DHuJLId— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 16 июля 2019 г.
Микото будто бы совсем не стесняется камер. Наоборот, позирует и улыбается, пока ее ласкают.
ミコト smiley face ☺️😌😊 pic.twitter.com/aaaFQwP2fV— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 6 октября 2019 г.
Хозяин время от времени делает Микото прически. У нее на голове закрепляют перья (и ей идет!).
羽根4枚抜けてたので しまう前の恒例行事をやりますぞ(*´ω`*) pic.twitter.com/1MeDOcL1ne— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 3 октября 2019 г.
Теплая розовая шапочка у нее тоже есть!
ミコトさんに良さげな帽子みつけたから装備させてみた— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 31 мая 2019 г.
ミコトの装備品
ピンクのニット帽 Ｅ pic.twitter.com/ilKBnxJuiX
Микото часто прячется под одеялом — видимо, так уютнее. Но вообще она спит в картонной коробке.
寝てはいるが、呼びかけには ちゃんと答えてくれるのね 😳 pic.twitter.com/zpUUODWN3A— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 1 мая 2019 г.
А вот так сова принимает ванну.
ミコトの腹の羽にエサがくっついてたので— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 25 февраля 2019 г.
しばらく水に浮かべてから 取りました
(^^) pic.twitter.com/1qGmP3KOGT
Настроение: смотреть в окно, размышляя о будущем. С головы хозяина обзор получше!
仕事終わってから ミコト解き放つ主 pic.twitter.com/gKPSoWjvkq— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 29 октября 2019 г.
Бонус. Грациозная Микото наслаждается весной