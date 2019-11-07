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В Японии cова подружилась с человеком и стала звездой Сети

  • 7.11.2019, 16:27
В Японии cова подружилась с человеком и стала звездой Сети

У Микото есть даже свой блог.

Знакомьтесь, это сова Микото, она живет в Японии. Микото — необычная птица. Конечно, как и все совы она умеет летать, пишет «Медуза». Но зачем тратить силы, если можно прокатиться на велосипеде? Пусть хозяин крутит педали!


И нет, это не единичный случай — в блоге Микото в твиттере можно найти с десяток подобных видео. Из-за окраса оперения сову сравнивают с печеной картошкой. Хотя, честно говоря, птица больше похожа на белый хлеб с маком.

Кстати, на машине Микото тоже каталась!

Микото будто бы совсем не стесняется камер. Наоборот, позирует и улыбается, пока ее ласкают.

Хозяин время от времени делает Микото прически. У нее на голове закрепляют перья (и ей идет!).

Теплая розовая шапочка у нее тоже есть!

Микото часто прячется под одеялом — видимо, так уютнее. Но вообще она спит в картонной коробке.

А вот так сова принимает ванну.

Настроение: смотреть в окно, размышляя о будущем. С головы хозяина обзор получше!

Бонус. Грациозная Микото наслаждается весной


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