Ошибка в исходном пункте 1 7.11.2019, 16:41

Фото: Novayagazeta.ru

Невозможно бороться с растущим массовым недовольством.

Власти создают в Москве глобальную систему распознавания лиц. Она будет включать в себя сотни тысяч камер и систему анализа лиц силовиками, пишет Telegram-канал "СерпомПо".

Нет сомнений в том, что главная цель масштабного проекта на сотни миллиардов рублей – борьба с инакомыслием, создание удобного инструмента для политических репрессий.

Наблюдая за устроенными летом в Москве властями побоищем и последующим преследованием граждан, которых находят спустя недели и месяцы после событий, можно предположить, что слежка через камеры уже работает.

Но все это закончится очередным путинским провалом. Техника не поможет. Деньги на развитие тотального шпионажа не спасут.

Невозможно бороться точечными репрессиями с растущим массовым недовольством. Ошибка в исходном пункте. Нельзя сохранить систему, где хорошо живется только верхушке, а основная часть общества все больше беднеет и грабится поборами правителей.

Как распознавание лиц способно бороться с массовой апатией? Массовым недовольством? Забастовками? Миллионными манифестациями?

Как только накопленные ресурсы будут проедены, не станет возможности содержать это картонное царство лжи, декорации рухнут. Всем, даже правителям, и сегодня очевидно, что будущего у страны при сегодняшних порядках нет и перемены все равно придут.

Мечта оперативника ставшего самым главным – всех распознать, все знать. Допустим. Узнал, что 145 миллионов против тебя и твоих сослуживцев. Получил "протоколы" - данные с камер видеонаблюдения, что миллионы идут на демонстрации против тебя, распознал личности "по форме черепа". Дальше что? Поцелуй экран компьютера, крепко пожми руки соратникам и выметайся наружу.