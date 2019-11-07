Российские рэперы поддержали участника протестов в Москве 7.11.2019, 17:08

Самариддин Раджабов

Фото: ТАСС

Они написали коллективное письмо.

Группа российских рэперов, в число которых входят Oxxxymiron, Noize MC, «Кровосток», Слава КПСС и другие, подписали открытое письмо в поддержку фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова и других участников протестов. Оно опубликовано на сайте проекта The Flow, сообщает РБК.

В письме отмечается, что Раджабов с 9 класса пишет рэп, записывал треки в студии и продолжает писать тексты, находясь в СИЗО. Накануне Oxxxymiron выпустил свой новый трек, в который вошли записи голоса Раджабова.

«Требуем прекратить уголовное преследование Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела», — говорится в тексте письма.

В открытом письме также перечисляются имена еще 18 фигурантов уголовных дел о массовых протестах в Москве.