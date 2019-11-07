Родители — главе белорусского хоккея: Кто придумал эту пародию? 3 7.11.2019, 17:47

2,507

Родители юных хоккеистов возмущены реформами в этом виде спорта.

Родители юных хоккеистов СДЮШОР "Витебск" выступили с обращением к председателю Федерации хоккея Беларуси Геннадию Савилову. Папы, мамы, бабушки и дедушки возмущены реформами в детском хоккее. Копию обращения родители прислали в редакцию "Прессбола".

"В конце лета появилось Положение о предстоящих соревнованиях (даже не хочется называть это "мероприятие" первенством или чемпионатом) для юных хоккеистов. Сразу было не очень понятно, как это будет выглядеть в плане развития хоккея в стране вообще. Но вот сыграны первые игры, и у всех возникли вопросы: для чего это нужно, кто придумал эту пародию на хоккей, что это нововведение даст белорусскому хоккею? Вероятно, какое-нибудь африканское или южноамериканское племя так готовит юных хоккеистов: играть в 8-12 лет поперек поля без правил, без вбрасывания шайбы, без фиксации нарушений, без учета заброшенных шайб, без результата! Мы уже так играем, мы впереди планеты всей!

А что Россия, Северная Америка, Скандинавия и остальная Европа? Наверное, скоро начнут перенимать наш "передовой опыт"?.. — выдержка из обращения.