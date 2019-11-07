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Главный редактор «Хартии-97» встретилась с министром иностранных дел Литвы

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  • 7.11.2019, 18:19
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Главный редактор «Хартии-97» встретилась с министром иностранных дел Литвы
Линас Линкявичюс и Наталья Радина

На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретился сегодня в Вильнюсе с главным редактором cайта Сharter97.org Натальей Радиной. На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси во время так называемых парламентских выборов, а также условия работы белорусских независимых медиа, в частности — сайта «Хартия-97». Кроме того, министра интересовало положение дел с вводом в эксплуатацию белорусской АЭС, безопасность которой вызывает серьезную обеспокоенность у наших соседей.

«Я очень благодарна министру Линасу Линкявичюсу за возможность открыто и прямо обсуждать волнующие сегодня белорусов проблемы. Солидарность литовского правительства поддерживает и вдохновляет. В Литве хорошо понимают, как вопросы безопасности тесно связаны с вопросами демократии и прав человека», — cказала Наталья Радина.


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