Норвегия и Великобритания изымают российские карты из своих каталогов 4 7.11.2019, 18:26

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Страны изымают навигационные карты на воды у берегов Крыма.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) из своих каталогов «для обеспечения безопасности судоходства в украинских водах Азовского и Черного морей», сообщает сайт «Крым.Реалии».

Как отмечают в Мининфраструктуры, Россия «незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины».

«Мы благодарны международному сообществу за поддержку Украины. Аннексия Крыма, незаконное строительство и эксплуатация моста в Керченском проливе – эти действия России не только нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, но и создают угрозы в обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Мы надеемся на дальнейшее внимание всех стран мира к этой проблеме», – отметил министр инфраструктуры Украины.

Руководитель Гидрографической службы Соединенного Королевства Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство и партнеры из Европейского Союза не признают аннексию Крыма Россией.

«Гидрографическая служба Соединенного Королевства (UKHO) является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, основанного на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никаких изменений статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий или отношений, которые могут толковаться как признание», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госгидрография Украины обратилась к Великобритании, Норвегии и Международной гидрографической организации с просьбой помочь изъять российские карты на украинские воды Черного и Азовского морей из международного оборота.

В Госгидрографии также сообщили о намерении создать вокруг аннексированного полуострова особый морской режимный район, «с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности России в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова».

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.