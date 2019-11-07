Макей приехал получить бургер из рук Тимати

Макей приехал получить бургер из рук Тимати9
- 7.11.2019, 18:37
- 2,024
Глава МИД Беларуси захотел получить бургер от путинского рэпера.
7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приехал на раздачу бесплатных бургеров в жилом квартале «Маяк Минска».
Кафе Black Star Burger, которое проводит эту акцию, недавно открылось в ТЦ Dana Mall, который находится неподалеку. Бургерной владеет российский рэпер Тимати, а Dana Mall и «Маяк Минска» — девелоперские проекты сербских бизнесменов братьев Каричей.
На площади перед «Маяком Минска» собралась огромная толпа. Там организована шоу-программа, люди ждут Тимати, который собирался раздавать бургеры лично. А Владимира Макея фотограф Еврорадио заметил в вип-зоне.