Макей приехал получить бургер из рук Тимати 9 7.11.2019, 18:37

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Владимир Макей

фото: Роман Протасевич, Еврорадио

Глава МИД Беларуси захотел получить бургер от путинского рэпера.

7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приехал на раздачу бесплатных бургеров в жилом квартале «Маяк Минска».

Кафе Black Star Burger, которое проводит эту акцию, недавно открылось в ТЦ Dana Mall, который находится неподалеку. Бургерной владеет российский рэпер Тимати, а Dana Mall и «Маяк Минска» — девелоперские проекты сербских бизнесменов братьев Каричей.

На площади перед «Маяком Минска» собралась огромная толпа. Там организована шоу-программа, люди ждут Тимати, который собирался раздавать бургеры лично. А Владимира Макея фотограф Еврорадио заметил в вип-зоне.