Аваков: Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк 4 7.11.2019, 19:44

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Арсен Аваков

Глава МВД Украины ожидает, что следующее разведение сил и средств на Донбассе завершится на границе Украины и РФ.

7 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил надежду на то, что во время следующего разведения сил и средств оккупационные войска покинут Донецк.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", – сказал он на брифинге в Золотом Луганской области, трансляцию вел канал НАШ, передает gordonua.com.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 октября в 12.00 началось разведение войск на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, оно завершилось 1 ноября. Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказывал, что процесс отвода сил и средств на всей линии разграничения продлится 30 дней.

После Золотого разведение сил и средств должно пройти в Петровском. В штабе ООС говорили, что оно было запланировано на 4–5 ноября, но его перенесли из-за обстрелов.

Украинская сторона готова отводить войска как и планировалось, 8 ноября, сообщил сегодня начальник пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев.