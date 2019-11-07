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Трамп предложил допросить Байдена в Конгрессе

  • 7.11.2019, 20:17
Трамп предложил допросить Байдена в Конгрессе
Дональд Трамп

Об этом президент США написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу США допросить бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.

«Что Хантер Байден делал за деньги?» — спрашивает Джон Кеннеди. Это хороший вопрос. Он и сонный Джо [Байден] должны дать показания", — написал Трамп в Twitter.

Расследование по импичменту Трампа инициировали после жалобы информатора на возможное давление со стороны Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер.


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