Трамп предложил допросить Байдена в Конгрессе 7.11.2019, 20:17

Дональд Трамп

Об этом президент США написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу США допросить бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.

«Что Хантер Байден делал за деньги?» — спрашивает Джон Кеннеди. Это хороший вопрос. Он и сонный Джо [Байден] должны дать показания", — написал Трамп в Twitter.

Расследование по импичменту Трампа инициировали после жалобы информатора на возможное давление со стороны Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер.