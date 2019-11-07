Трамп предложил допросить Байдена в Конгрессе
- 7.11.2019, 20:17
Об этом президент США написал в Twitter.
Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу США допросить бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.
«Что Хантер Байден делал за деньги?» — спрашивает Джон Кеннеди. Это хороший вопрос. Он и сонный Джо [Байден] должны дать показания", — написал Трамп в Twitter.
Расследование по импичменту Трампа инициировали после жалобы информатора на возможное давление со стороны Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер.
“What did Hunter Biden do for the money?” @SenJohnKennedy A very good question. He and Sleepy Joe must testify!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2019 г.