В Израиле отреагировали на возможное попадание «Пращи Давида» в руки россиян 7.11.2019, 20:36

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Инцидент с пробным пуском двух ракет в сторону Сирии произошел полтора года назад.

Власти Израиля не видят повода для беспокойства из-за возможной утраты ракеты-перехватчика, выпущенной из системы противоракетной обороны (ПРО) David's Sling («Праща Давида»), и ее попадания в руки российских военных. Об этом заявил экс-советник министра внутренней безопасности страны Алекс Векслер, передает «Лента» со ссылкой на НСН.

По его словам, инцидент с пробным пуском двух ракет в сторону Сирии произошел полтора года назад. После того как израильские военные поняли, что сирийцы не ведут ответный огонь, было решено запустить самоуничтожение снарядов. «С точки зрения израильских военных, обе ракеты были уничтожены. Но некоторые специалисты считают, что одна ракета наверняка была уничтожена, а вторая упала на территории Сирии и, возможно, попала в руки сирийцев, а затем и российские специалисты подъехали», — сказал Векслер.

Россияне, скорее всего, изучили устройство новейшей израильской ракеты, считает бывший советник министра. Однако в Израиле «не слишком серьезно» к этому относятся, поскольку достоверных доказательств попадания ракеты в руки российской армии пока нет. «Всегда есть опасность утраты секретов. Но 100-процентных доказательств этого нет», — добавил Векслер.