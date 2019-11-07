Беларусь победила Францию на турнире в Латвии 7.11.2019, 21:14

Белорусские хоккеисты победили французов со счетом 4:2.

Сборная Беларуси в стартовом матче "Турнира четырех наций" в Лиепае одолела команду Франции — 4:2. Национальной командой руководил Михаил Захаров.

ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

ФРАНЦИЯ: Арди; Галле — Манавьян (А), Трей (А) — Флери (К) — Бертран; Шакиашвилли — Мойсан, Бозон — Гюттиг — Реш; Тири — Кринон, Леклер — Ритц — Габори; Дуай — Бертон — Перре; Трибише, Ди Дьо Бальзамо.

БЕЛАРУСЬ: И.Брикун (К.Шостак); Еременко — Знахаренко, Лопачук — Белевич — А.Костицын (К); Антонов — Стасенко (А), Стефанович — Дрозд — Когалев; Готовец — Евенко, А.Малявко — Сусло — С.Малявко; Боголейша — Ногачев, Мартынов — Боярчук — Демков.

ШАЙБЫ: 1:0 — Трей (Флери, 3.14). 1:1 — Белевич (Лопачук, Брикун, 22.42). 1:2 — Стефанович (Когалев, 23.53). 1:3 — Сусло (35.02). 2:3 — Леклер (Флери, 40.13). 2:4 — Лопачук (59.12 — п.в.).

По окончании встречи была проведена буллитная серия, завершившаяся при счете 2:2.

Положение команд: Беларусь — 3 очка (1 игра), Латвия — 0 (0), Словения — 0 (0), Франция — 0 (1).

Расписание:

7.11. Латвия — Словения (20.30).

8.11. БЕЛАРУСЬ — Словения (16.30), Латвия — Франция (20.30).

9.11. Франция — Словения (14.30), Латвия — БЕЛАРУСЬ (18.30).