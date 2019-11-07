Белорусы - о встрече с NEXTA: Пора собираться, народ! Погода будет хорошей 1 7.11.2019, 21:39

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Известный блогер проведет завтра встречу с фанами в центре Минска.

Самый популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA) анонсировал встречу с подписчиками. Встреча состоится 8 ноября в 18:00 на площади Свободы в Минске.

Пользователи Charter97.org прокомментировали инциативу блогера:

«Друзья, давайте соберемся все вместе завтра! Жыве Беларусь!».

«Нужно идти обязательно! Думаю, завтра будет очень много людей! А тем временем фильм от Степана уже вторую неделю до сих пор в трендах и только в ютубе его посмотрело более 1 500 000 человек».

«Здорово!!! Так шаг за шагом люди будут просыпаться».

«Пора собираться, Народ!!! Погода будет хорошей».

Число собравшихся должно измеряться, как минимум, тысячами людей! А лучше - десятками тысяч! Тогда власть реально будет напугана!»

Напомним, видеостудия X97 записала с автором канала NEXTA 27-минутное интервью. Вы получите ответы на множество вопросов, а главное - узнаете массу причин, чтобы прийти на встречу.