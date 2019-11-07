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Сколько стоит Путин?

  • Михаил Ходорковский
  • 7.11.2019, 22:23
  • 1,490
Сколько стоит Путин?
михаил ходорковский

За двадцать лет путинского правления Россия простила и списала 140 миллиардов долларов внешнего долга.

Практика списания долгов бедным странам существует во всем мире. Но так ли богаты россияне, чтобы прощать долги другим?

На самом деле, Путин россиянам обходится гораздо дороже, чем прощенные миллиарды долларов. Путин стоит россиянам того, что большая часть российских регионов живет по африканским стандартам. Что по качеству дорог РФ между Нигерией и Сьерра-Леоне. Что три триллиона долларов нефтяных доходов превратились в дворцы Путина, яхты Сечина, в состояние Ковальчуков и других членов путинской «семьи», а двадцать миллионов сограждан так и остались в глубокой нищете.

Михаил Ходорковский


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