Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве

Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве1
- 7.11.2019, 22:55
Представители США отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей ВСУ.
По итогам двусторонних оборонных консультаций Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как сообщается, в ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.
В свою очередь, американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.