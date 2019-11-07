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Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве

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  • 7.11.2019, 22:55
Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве
Фото: представители оборонных ведомств США и Украины подписывают протокол о сотрудничестве (mil.gov.ua)

Представители США отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей ВСУ.

По итогам двусторонних оборонных консультаций Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, в ходе встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

В свою очередь, американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.


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