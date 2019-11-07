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Захаров: В пятницу в воротах Шостак, участие Костицына под вопросом

  • 7.11.2019, 22:58
Захаров: В пятницу в воротах Шостак, участие Костицына под вопросом
Михаил Захаров

Главный тренер сборной Беларуси после победы над Францией наметил контуры следующего поединка.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал победу над французами (4:2) в стартовом матче "Турнира четырех наций" в Лиепае и наметил контуры следующего поединка. Слова специалиста передает спецкор pressball.by.

- Как вам первый матч сборной под вашим руководством?

- Встречный вопрос — а вам?

- За вычетом первых пяти минут — очень неплохо.

- Поправлю — за вычетом первых 10-12 минут. Начало было для нас ошеломляющим, французы впечатлили напором. И в этом ничего странного: у них человек восемнадцать из этого состава выступали на чемпионате мира. Девятнадцать? Тем более. Видно, что ребята обученные. Но мы выдержали этот натиск. Притом что у нас КХЛовцев было меньше десятка, хотя и у французов большинство из национального чемпионата. Он у них довольно мощный, и нам бы тоже не мешало задуматься над усилением своего.

Но в общем, повторюсь, наши парни справились неплохо. Во втором периоде так просто превзошли соперника по всем статьям. В третьем были вопросы: в который раз с ходу пропустили совершенно необязательную шайбу. Но разобрались и с этим.

- Довольно скоро по ходу игры Демков сменил Лопачука в первом звене — почему?

- Показалось, что Стас не совсем был готов выступать в этой тройке. КХЛовцы действовали чуть быстрее. Плюс Демков с Костицыным даже какое-то время играли в одном звене в "Динамо". Да и у французов первая смена выглядела мощной — решили таким образом разменяться, и это в общем удалось. Наконец после этой перестановки звенья стали более сбалансированными.

- Шостак получит шанс?

- Естественно, иначе зачем было везти его сюда? Можете уже написать — завтра в игре против Словении он будет в воротах.

- Другие изменения?

- Участие Костицына под вопросом — ему разбили локоть, врач сейчас разбирается. Вроде бы ничего опасного, но здесь все-таки не чемпионат мира, острой необходимости рисковать и играть через "не могу" нет. Тем более вакансию может заместить Амброжейчик.

- Кто тогда будет капитаном?

- У нас два ассистента, вы кого бы предпочли?

- Оба достойны, мы бы бросили монету.

- Ну вот, сами подсказали выход. Шучу, капитаном будет Стасенко.


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