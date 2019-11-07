Захаров: В пятницу в воротах Шостак, участие Костицына под вопросом 7.11.2019, 22:58

Михаил Захаров

Главный тренер сборной Беларуси после победы над Францией наметил контуры следующего поединка.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал победу над французами (4:2) в стартовом матче "Турнира четырех наций" в Лиепае и наметил контуры следующего поединка. Слова специалиста передает спецкор pressball.by.

- Как вам первый матч сборной под вашим руководством?

- Встречный вопрос — а вам?

- За вычетом первых пяти минут — очень неплохо.

- Поправлю — за вычетом первых 10-12 минут. Начало было для нас ошеломляющим, французы впечатлили напором. И в этом ничего странного: у них человек восемнадцать из этого состава выступали на чемпионате мира. Девятнадцать? Тем более. Видно, что ребята обученные. Но мы выдержали этот натиск. Притом что у нас КХЛовцев было меньше десятка, хотя и у французов большинство из национального чемпионата. Он у них довольно мощный, и нам бы тоже не мешало задуматься над усилением своего.

Но в общем, повторюсь, наши парни справились неплохо. Во втором периоде так просто превзошли соперника по всем статьям. В третьем были вопросы: в который раз с ходу пропустили совершенно необязательную шайбу. Но разобрались и с этим.

- Довольно скоро по ходу игры Демков сменил Лопачука в первом звене — почему?

- Показалось, что Стас не совсем был готов выступать в этой тройке. КХЛовцы действовали чуть быстрее. Плюс Демков с Костицыным даже какое-то время играли в одном звене в "Динамо". Да и у французов первая смена выглядела мощной — решили таким образом разменяться, и это в общем удалось. Наконец после этой перестановки звенья стали более сбалансированными.

- Шостак получит шанс?

- Естественно, иначе зачем было везти его сюда? Можете уже написать — завтра в игре против Словении он будет в воротах.

- Другие изменения?

- Участие Костицына под вопросом — ему разбили локоть, врач сейчас разбирается. Вроде бы ничего опасного, но здесь все-таки не чемпионат мира, острой необходимости рисковать и играть через "не могу" нет. Тем более вакансию может заместить Амброжейчик.

- Кто тогда будет капитаном?

- У нас два ассистента, вы кого бы предпочли?

- Оба достойны, мы бы бросили монету.

- Ну вот, сами подсказали выход. Шучу, капитаном будет Стасенко.