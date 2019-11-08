СМИ: Миллиардер Майкл Блумберг собирается бросить вызов Трампу 8.11.2019, 8:03

Майкл Блумберг

Фото: bloomberg.com

Бывший мэр Нью-Йорка не исключает вступления в президентскую гонку.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, возможно, на этой неделе подаст документы для участия в демократических праймериз (первичных выборах) в штате Алабама. Блумберг не исключает возможного вступления в президентскую гонку, сообщили в четверг со ссылкой на ряд источников американские средства массовой информации, сообщает «Голос Америки».

Советник Блумберга в комментарии газете New York Times заявил, что бизнесмен, входящий в список самых богатых людей мира (журнал Forbes оценивает его состояние в 53,4 млрд долларов), пока не принял окончательное решение по поводу своего участия в выборах президента США.

В интервью Reuters пресс-секретарь Блумберга заявил, что миллиардер скептически расценивает шансы нынешних кандидатов от Демократической партии на победу над Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

«Майк все более обеспокоен тем, что нынешний состав кандидатов недостаточно готов» к борьбе с Трампом, говорится в заявлении Ховарда Волфсона, официального представителя Блумберга.

77-летний Блумберг, генеральный директор медиаконцерна Bloomberg, трижды переизбирался на пост мэра Нью-Йорка, руководив городской администрацией с 2002 по 2013 годы. Он является известным благотворителем и активистом в вопросах климатических изменений и борьбы с насилием с применением огнестрельного оружия.

«Если Майк будет баллотироваться, он предложит демократам новый выбор, основанный на уникальном опыте управления крупнейшим американским городом, создании бизнеса с нуля и решении одних из самых сложных проблем, стоящих перед Америкой... Майк сможет принять бой от Трампа и победить», - заявил Волфсон.

Блумберг раскритиковал сенатора Элизабет Уоррен и ее план о введении налога на сверхбогатых людей для финансирования всеобщего медицинского страхования и бесплатного обучения в университетах. Если Блумберг примет участие в президентской гонке, он будет претендовать на голоса избирателей, которые сейчас склонны предпочесть Джо Байдена и Пита Буттиджича в качестве умеренной альтернативы прогрессивному популизму Уоррен.