С водителей хотят собрать 300 миллионов рублей дорожного налога 7 8.11.2019, 8:06

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А как их потратят?

В 2020 году власти рассчитывают собрать с водителей 303,3 млн рублей так называемого дорожного налога. Эта сумма составит почти половину доходов республиканского дорожного фонда. При этом, самой крупной расходной статьей бюджета фонда станут выплаты по кредитам, которые брали в том числе и на строительство МКАД-2. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту закона «О бюджете» на будущий год, сообщает tut.by.

Как сказано в документе, как и в предыдущие годы основными доходными источниками республиканского дорожного фонда будут средства государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (303,3 млн рублей или 48,9 процентов в доходах фонда), а также плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам (268,9 млн рублей или 43,6 процентов в доходах фонда).

Здесь стоит напомнить, что, возможно, со следующего года белорусские водители будут платить «дорожный налог» по новым правилам: без привязки к техосмотру и возможностью вносить деньги помесячно.

В итоге планируется, что доходы фонда составят 616,4 млн рублей. Из бюджета на дороги выделят еще 156,5 млн рублей.

Согласно поручению президента, 50 процентов запланированной государственной пошлины (в 2020 году это 150,7 млн. рублей), планируется направить в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска в виде субвенций. По сути, это деньги, которые идут на местные дороги. В начале этого года власти рассматривали вариант, при котором на местные дороги будет уходить 75% средств «дорожного сбора», однако это решение принято не было.

Дорожный фонд-2020: на уплату долгов уйдет в 2 раза больше, чем на текущий ремонт

расходы на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним — 208,7 млн рублей (в том числе за счет средств государственной пошлины — по кредитам, выданным на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска, — 63,2 млн. рублей). Рост расходов на уплату кредитов, которые брали на строительство или ремонт дорог, составит почти 18%.

содержание республиканских автомобильных дорог — 158,2 млн. рублей. Это на 9,4% больше, чем в текущем году. Содержание дорог включает в себя в том числе уборку снега, ямочный ремонт, ремонт и замену дорожных знаков, уход за травой и деревьями на обочинах и так далее.

расходы на текущий ремонт республиканских автомобильных дорог вырастут больше, чем на четверть и составят 105,1 млн рублей.

а вот на строительство и реконструкцию республиканских автомобильных дорог — денег потратят меньше, чем в этом году: 99,7 млн рублей, или на 9,2 процента ниже ожидаемого исполнения текущего года;

Расходы на капитальный ремонт республиканских автомобильных дорог — останутся на уровне нынешнего года и составят 45,0 млн рублей;

Еще 5,5 млн рублей пойдет на иные расходы (оплата услуг по взиманию платы за проезд тяжеловесных средств, типовое проектирование, финансирование государственного учреждения «Белавтострада»).