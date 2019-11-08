ЦСКА Виктора Гончаренко набрал первое очко в Лиге Европы 8.11.2019, 8:15

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Команда белорусского тренера сыграла в гостях с венгерским «Ференцварошем».

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, сыграл в гостях вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0, сообщает tut.by.

Это первое очко «армейцев». В первом круге они проиграли во всех трех играх с общей разницей 1:8. ЦСКА по-прежнему занимает последнее место в группе. Москвичам нужно побеждать в играх против «Эспаньола» и «Лудогорца», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, причем болгарский клуб нужно побеждать с разницей в пять и более мячей. Также необходимо, чтобы «Лудогорец» сыграл вничью с «Ференцварошем», а венгерская команда уступила «Эспаньолу».

Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич не был заявлен на матч.

Футбольный клуб «Астана» проиграл дома нидерландскому «АЗ Алкамару» — 0:5. Иван Маевский провел весь матч.

Белорусский защитник Александр Мартынович провел 90 минут в победном для «Краснодаре» матче против «Трабзонспора» — 3:1.