закрыть
8 ноября 2019, пятница, 9:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

ЦСКА Виктора Гончаренко набрал первое очко в Лиге Европы

  • 8.11.2019, 8:15
ЦСКА Виктора Гончаренко набрал первое очко в Лиге Европы
Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Команда белорусского тренера сыграла в гостях с венгерским «Ференцварошем».

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, сыграл в гостях вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0, сообщает tut.by.

Это первое очко «армейцев». В первом круге они проиграли во всех трех играх с общей разницей 1:8. ЦСКА по-прежнему занимает последнее место в группе. Москвичам нужно побеждать в играх против «Эспаньола» и «Лудогорца», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, причем болгарский клуб нужно побеждать с разницей в пять и более мячей. Также необходимо, чтобы «Лудогорец» сыграл вничью с «Ференцварошем», а венгерская команда уступила «Эспаньолу».

Белорусский форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич не был заявлен на матч.

Футбольный клуб «Астана» проиграл дома нидерландскому «АЗ Алкамару» — 0:5. Иван Маевский провел весь матч.

Белорусский защитник Александр Мартынович провел 90 минут в победном для «Краснодаре» матче против «Трабзонспора» — 3:1.


популярное за неделю

Мнение

Он сошел с ума
Он сошел с ума Виктор Горбачев
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип