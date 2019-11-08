10 вещей, которые делают по утрам успешные люди 8.11.2019, 8:19

Эксперты изучили утренние ритуалы глав и топ-менеджеров крупных компаний.

Хочешь добиться успеха - начинай утро с самого важного. А то потом затянут рутина и рабочая суета... К такому выводу пришла Лаура Вандеркам, американский эксперт по тайм-менеджменту. Она изучила утренние ритуалы нескольких десятков людей, ставших главами и топ-менеджерами крупных компаний, и написала об этом книгу, сообщает kp.ru.

Чем же успешные люди занимаются до начала рабочего дня?

Они рано встают

90% опрошенных Лаурой руководителей компаний признались, что встают раньше 6 утра. Просто потому, что хотят иметь в своем распоряжении пару свободных часов, до того как начнутся беспрерывные деловые звонки и встречи. А ранние часы бесценны, поскольку можно делать то, что хочется.

Занимаются спортом

Утренний заряд бодрости большинство успешных людей считают крайне важным. К тому же позже на спорт уже и времени обычно нет.

Работают над важными проектами

Тихие утренние часы, пока все спят и никто не отвлекает, - идеальная возможность максимально сосредоточиться.

Пишут статьи и книги

Насыщенная деловая жизнь в течение дня обычно не оставляет времени для каких-то там еще «проектов мечты». Тем не менее успешные люди не отказывают себе в удовольствии вести личный блог или, скажем, писать книгу. Самое подходящее время для этого - до начала рабочего дня.

Медитируют

Утренняя медитация помогает очистить мозг, привести в порядок мысли и чувства и настроиться на новый день.

Проводят время с супругами

Традиционно считается, что вечер надо проводить с семьей. Однако обычно к вечеру все уже устали, и сил хватает только на то, чтобы вместе посидеть у телевизора. Утреннее общение более качественное. К тому же супруги нередко вместе ездят на работу (у успешных американских бизнесменов так тоже, оказывается, бывает) - за эти полчаса-час можно многое успеть обсудить.

Кстати, многие успешные бизнесмены считают самым хорошим началом нового дня утренний секс. А продолжением может быть совместное приготовление завтрака и обсуждение планов за чашечкой кофе.

Занимаются детьми

Да-да, вместе делают зарядку, помогают заправить постель, собраться в школу. К слову, некоторые успешные люди считают, что общение с собственными детьми подсказывает им новые необычные идеи.

Устраивают деловые завтраки

Как утверждают опрошенные Лаурой Вандеркам бизнесмены, встречи с партнерами за деловым завтраком обычно более продуктивны, чем совместные ланчи или вечерние коктейли. Участники более сосредоточенны и настроены на дело.

Планируют день

На свежую голову это делать лучше всего. К тому же утреннее планирование позволяет лучше настроиться на грядущий день, определить наиболее важные задачи.

Просматривают почту и новости

Это позволяет не дать застать себя врасплох всяким неожиданным поворотам событий.