10 вещей, которые делают по утрам успешные люди
- 8.11.2019, 8:19
Эксперты изучили утренние ритуалы глав и топ-менеджеров крупных компаний.
Хочешь добиться успеха - начинай утро с самого важного. А то потом затянут рутина и рабочая суета... К такому выводу пришла Лаура Вандеркам, американский эксперт по тайм-менеджменту. Она изучила утренние ритуалы нескольких десятков людей, ставших главами и топ-менеджерами крупных компаний, и написала об этом книгу, сообщает kp.ru.
Чем же успешные люди занимаются до начала рабочего дня?
Они рано встают
90% опрошенных Лаурой руководителей компаний признались, что встают раньше 6 утра. Просто потому, что хотят иметь в своем распоряжении пару свободных часов, до того как начнутся беспрерывные деловые звонки и встречи. А ранние часы бесценны, поскольку можно делать то, что хочется.
Занимаются спортом
Утренний заряд бодрости большинство успешных людей считают крайне важным. К тому же позже на спорт уже и времени обычно нет.
Работают над важными проектами
Тихие утренние часы, пока все спят и никто не отвлекает, - идеальная возможность максимально сосредоточиться.
Пишут статьи и книги
Насыщенная деловая жизнь в течение дня обычно не оставляет времени для каких-то там еще «проектов мечты». Тем не менее успешные люди не отказывают себе в удовольствии вести личный блог или, скажем, писать книгу. Самое подходящее время для этого - до начала рабочего дня.
Медитируют
Утренняя медитация помогает очистить мозг, привести в порядок мысли и чувства и настроиться на новый день.
Проводят время с супругами
Традиционно считается, что вечер надо проводить с семьей. Однако обычно к вечеру все уже устали, и сил хватает только на то, чтобы вместе посидеть у телевизора. Утреннее общение более качественное. К тому же супруги нередко вместе ездят на работу (у успешных американских бизнесменов так тоже, оказывается, бывает) - за эти полчаса-час можно многое успеть обсудить.
Кстати, многие успешные бизнесмены считают самым хорошим началом нового дня утренний секс. А продолжением может быть совместное приготовление завтрака и обсуждение планов за чашечкой кофе.
Занимаются детьми
Да-да, вместе делают зарядку, помогают заправить постель, собраться в школу. К слову, некоторые успешные люди считают, что общение с собственными детьми подсказывает им новые необычные идеи.
Устраивают деловые завтраки
Как утверждают опрошенные Лаурой Вандеркам бизнесмены, встречи с партнерами за деловым завтраком обычно более продуктивны, чем совместные ланчи или вечерние коктейли. Участники более сосредоточенны и настроены на дело.
Планируют день
На свежую голову это делать лучше всего. К тому же утреннее планирование позволяет лучше настроиться на грядущий день, определить наиболее важные задачи.
Просматривают почту и новости
Это позволяет не дать застать себя врасплох всяким неожиданным поворотам событий.