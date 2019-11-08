Зеленский: Уже иногда забываю русские слова 1 8.11.2019, 8:29

Президент Украины рассказал о том, как на него повлияла новая профессия.

Владимир Зеленский признался, что хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком. Об этом он рассказал в интервью «Откровенно с президентом», видеоролик опубликован на странице Зеленского в Facebook.

— Уровень владения украинским языком, по моему мнению, он растет, однако есть ошибки в ударениях и в некоторых словах. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь, — рассказал Зеленский. Он заметил, что для этого надо «больше разговаривать и лучше с умными людьми».

Зеленский рассказал, что иногда уже забывает русские слова и тогда приходится просить помощи у собеседника — говорить нужное слово на украинском и просить перевести на русский.

Он также признался, что президентство — очень трудная профессия, которая забирает у него все силы и желания.

— В конце вечера ты просто превращаешься из человека в такой… (долго подбирает слово) … организм, который не хочет думать, ничего не хочет делать, даже не понимает, о чем говорит семья.

Вместе с тем Зеленский отметил, что от своей работы отказываться не намерен.

— Решение, как говорят в Раде, принято, — смеется он.

Президент Украины заявил, что очень хочет, чтобы все объединились — и общество, и люди, и территории — ради одной главной победы.

— А победа главная у нас следующая — вернуть все и всех. Никого на этом пути не растерять и остаться объединенной страной.

К слову, интервью Зеленский давал за рулем Tesla.