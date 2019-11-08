Немецкие депутаты отказались голосовать за «зеленый свет» для «Северного потока-2» 8.11.2019, 9:02

Было отдано почти в три раза меньше голосов, чем нужно для кворума.

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву ЕС.

Как сообщает Укринформ, голосование по законопроекту о «распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами — не членами ЕС» не удалось провести из-за отсутствия кворума.

«Было отдано 133 голосов. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума», — сказал председательствующий.

Заседание закрыли и перенесли на 9 утра пятницы, 8 ноября.

Ранее Украина заявляла о намерении обжаловать решение, позволяющее обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северной поток-2, если оно будет принято.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ — партий ХДС/ХСС и СДПГ — подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северной поток-2.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований директивы — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор Северного потока-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Разработанный же в Берлине законопроект позволит Газпрому считать, что проект был завершен в мае 2019 года, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила. Немецкие депутаты предлагают определять понятие «завершение проекта» не сроками окончания строительства, а датой инвестиций в него. Отметим, что инвесторы из Германии вложили в газопровод 2 млрд евро.