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Виталий Жуковский: Никто не мог подумать, что в чемпионате Беларуси будет противостояние двух глыб — Глеба и Милевского

  • 8.11.2019, 9:10
Виталий Жуковский: Никто не мог подумать, что в чемпионате Беларуси будет противостояние двух глыб — Глеба и Милевского
Виталий Жуковский
Фото: fcisloch.by

Будет интересно.

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский рассказал о противостоянии хавбека его команды Александра Глеба и форварда брестского "Динамо" Артема Милевского, сообщает pressball.by:

— Никто не мог подумать несколько лет назад, что в чемпионате Беларуси будет такое противостояние двух глыб. Двух, я считаю, воспитанников белорусского футбола. И с большими именами, которые что-то сделали на евроарене большое. Так что будет интересно.

Опять же хочу, чтобы болельщики приходили, получали кайф в любую погоду. Хотя погода мне кажется будет комфортная для этого матча. Все для этого есть. Так что осталось двум командам показать хороший и качественный футбол, — отметил Жуковский в интервью пресс-службе "Ислочи".


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