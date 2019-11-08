Где нашли самые дорогие клады в мире 1 8.11.2019, 9:15

О таких сокровищах мечтают многие.

9 января 1932 в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики был обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки, сообщает klady.info.

Когда же и где еще были найдены крупнейшие клады в истории человечества?

1. Финский залив

Кладбищем затонувших кораблей, перевозивших несметные сокровища, считается Финский залив. Более 6 тысяч затонувших судов покоится на его дне. В 1953 году финские рыбаки наткнулись на корабль, который был затоплен вблизи островка Борсте, недалеко от города Турку. В тот момент он не произвел впечатления на археологов и историков. Однако в 1961 году его изучением занялись дайверы из Швеции. Выяснилось, что это - галеон "Святой Михаил". 15 октября 1747 года он держал курс из Амстердама к берегам Санкт- Петербурга. На его борту находились ценные грузы, предназначавшиеся императорскому двору. Также персонально императрице Елизавете Петровне доставлялся подарок, исполненный в виде резного кабриолета из золота. Когда разрешение на проведение работ на глубине с финской стороны было получено, шведские дайверы вскрыли каюты и за первые дни экспедиции подняли множество золотых, инкрустированных драгоценными камнями, предметов. 34 золотых табакерки, набор часов из золота и серебра, фарфор. В их числе была и золоченая карета для Елизаветы.

2. Балтийское море

Летом 1999 года финская поисковая экспедиция обнаружила потерпевшую в 1771 году кораблекрушение шхуну "Фрау Мария", на борту которой находились сокровища для Эрмитажа - разнообразные произведения искусства, которые заказала в Голландии российская императрица Екатерина II.

В трюмах судна находилось много картин, которые были запечатаны не просто в ящики, а упакованы в кожаные пеналы, помещены в свинцовые сосуды, а затем залиты воском. Кроме картин, на судне находились и другие ценные предметы, такие, как фарфор, бронза, изделия из различных драгметаллов.

После того, как сокровища, действительно, нашлись, начались судебные разбирательства на предмет того, кому они должны принадлежать - тем, кто нашел или тем, кому изначально предназначались. Суд передал право распоряжения первооткрывателям. Россия с этим не согласилась. Точка в деле об этом кладе пока не поставлена.

3. Московский Кремль

В 1910 году, во время строительства торговых рядов (в настоящее время на этом месте находится ГУМ) был найден клад, состоящий из 4 820 медных копеек, относящихся к временам Алексея Михайловича.

У Спасских ворот в 1939 году нашли два металлических сосуда, которые были заполнены тридцатью тремя тысячами серебряных монет, относящихся к временам правления Алексея Михайловича и Михаила Федоровича. Это примерно до 1654 года.

При реконструкции Красной площади в 1945 году нашли клад серебряных монет, чеканка которых относится ко времени правления Ивана Грозного - Алексея Михайловича.

В 1965 году был обнаружен тайник под зданием Патриаршего дворца. Там оказались два креста, выполненных из мрамора и лазурита и окованных золотом. Изделия датировались XIII веком. В 1884 году там же был найден клад, состоящий из грамот с печатями XIV века и документами.

В 1966 году во время реставрации Успенского собора был обнаружен клад, состоящий из височных трехбусинных колец, изготовленных из серебра.

4. Гибралтарский пролив

Огромный клад был найден в водах пролива недалеко от Португалии. Сокровище отыскала американская компания "Odyssey" на затонувшем военном испанском фрегате в 2007 году. С его борта подняли 500 тысяч серебряных и золотых монет, а также украшения и драгоценности. Стоимость этого одного из самых дорогих клада составила 500 миллионов долларов. Суд передал все найденные сокровища испанскому правительству в качестве исторической ценности.

5. Атлантический океан

В 2009 году в Атлантике, у берега Гайаны (государство в северо-восточной части Южной Америки) был обнаружен невероятный по величине клад , стоимостью более трех миллиардов долларов. Во время Второй мировой войны в тех местах затонуло судно, трюмы которого были наполнены золотом, платиной и бриллиантами. По основной версии, хозяевами этого груза являлись Советский Союз и Британия. Американская компания, обнаружившая клад, пыталась засекретить информацию о нем, но сделать это не удалось. Есть версия, что этими алмазами, золотом и платиной с союзниками расплачивалась советская Россия за одежду, продовольствие и оружие. В 1942 году корабль с сокровищами был торпедирован и затоплен немецкой подводной лодкой.

6. Англия

"Улов" в размере 5 миллионов долларов принадлежит английскому кладоискателю Дэйву Крипту, который в 2010 году с помощью обычного металлоискателя обнаружил на фермерском поле в графстве Сомерсет сосуд со старинными монетами - их оказалось более 52 тысяч штук. Некоторые из них датируются III веком. Как счастливчик распорядился находкой - неизвестно.

7. Чили

В 2005 году специалисты чилийской компании "Wagner", использовавшие собственную инженерную разработку - робота, способного сканировать молекулярный состав почвы на глубине до 50 метров, нашли 600 бочек с более чем 800 тонн золота.

Считается , что принадлежали они испанскому мореплавателю Хуану Убиллу. В 1715 году он зарыл на одном из островов архипелага Хуан-Фернандес у побережья Чили огромное количество золота.

Сокровища искали многие известные кладоискатели, например американский миллионер Бернард Кайзер, продавший ради поисков чилийского клада свой сверхуспешный бизнес по выпуску ткани для космических костюмов NASA. Однако повезло только чилийской компании, которая, между прочим, с трудом потом отстояла свое право на 50 процентов стоимости сокровища у чилийского правительства (клад оценили в 10 миллиардов долларов).

8. Индия

Летом 2011 года был найден крупнейший в мире клад, стоимостью 22 миллиарда долларов! Клад был найден в храме Шри Падманамбхасвами в Индии, точнее, в четырех его склепах. Клад состоял из драгоценных камней, драгоценностей и золотых монет, а также бесчисленных произведений искусства, наиболее выдающимся из которых уже признали 1,2-метровую статую бога Вишну, отлитую из чистого золота и украшенную изумрудами и алмазами.

Количество сокровищ было столь огромным, что чиновники, которые их оценивали, пересчитывали монеты не по одной, а взвешивали их целыми мешками.