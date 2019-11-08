Олигарх Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост 6 8.11.2019, 9:19

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Аркадий Ротенберг

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Чем вызвано это решение?

Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель бизнесмена, не уточнивший, кто выступил покупателем «Стройгазмонтажа». Между тем РБК утверждает, что фирму приобрела «дочка» «Газпрома», а сумма сделки составила около 75 миллиардов долларов, сообщает «Эхо Москвы».

Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году, выкупив у газовой монополии пять строительных дочерних компаний вместе с контрактами. Спустя шесть лет СГМ стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой, превышающей 200 миллиардов рублей.