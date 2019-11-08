«Собачье сердце» и Беларусь 9 Виктор Горбачев

8.11.2019, 9:48

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Виктор Горбачёв

Как прогнать Швондеров, Шариковых и Чугункиных, чтобы не мешали белорусам жить?

Кручусь на кухне. Делаю к обеду вкусняшки. Между делом включаю телевизор. Ну, пусть одним глазом и одним ухом что-нибудь идет.

И опа! "Собачье сердце" с Евстегнеевым. Гениальный фильм. Гениальные артисты. Сколько бы его не показывали, все время для себя нахожу что-то новое.

Тогда, 30 лет назад (снят в 1988 году) он воспринимался совсем иначе. Ну, кино и кино. Но с годами, проживая в стране для жизни, ты начинаешь понимать. Ужас! То, над чем смеялся - сегодня тут все в действительности и у нас.

Это же все-все про нас! Про всех нас! Про нашу жизнь сегодня. И даже завтра! Они кругом. Швондеры, Шариковы и Чугункины. Кругом! И с каждым днем их все больше и больше. И это написано почти 100 лет назад! Книга, ее действия и события, переживет всех нас.

Швондеры лезут и лезут! Шариковы растут и растут. Вот как? Как их всех вернуть туда, кем они должны быть?

Ну, чтобы не мешали жить.

Швондеры на Швондерах и Швондерами погоняют. Куда не плюнь. Они как кролики и тараканы размножаются.

И ведь уже не смешно. Это раньше, читали книгу и смотрели первые разы кино - смеялись. Вот и досмеялись. Все на круги своя.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»