NEXTA: Лукашенко — это совок во всем 14 8.11.2019, 9:45

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Степан Светлов

Фото: belsat.eu

Страну нужно вытягивать из этого болота.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA) дал большое интервью «Белсату». Его фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях.

После этого блогер предложил сегодня 8 ноября в 18.00 обсудить фильм в Минске на площади Свободы.

Папа объяснил мне, что происходит в стране

В детстве мне отец рассказывал, что на самом деле происходит в Беларуси. Потом я начал самостоятельно искать информацию, читал независимые сайты и понял – что-то не так. Мне было тогда 13. Это сильно повлияло. Я ходил на политические акции. Последняя была в феврале 2017 года. Тогда в Минске люди вышли на «Марш рассерженных белорусов» против декрета о тунеядстве. Пришел туда с друзьями. Увидел много молодых и понял, что будущее не потеряно.

Сначала была музыка

Группа NEXTA появилась в лицее [Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа – фактически подпольное учреждение образования, где все предметы изучаются на белорусском языке. – Belsat.eu]. Мы играли каверы на лицейских концертах.

Первую тысячу старых белорусских рублей мы заработали, играя в подземном переходе. Я играл на трубе, а друг – на гитаре. Потом появился еще один гитарист. Вот так и появилась наша группа. Но мы сделали только три трека.

Я сам придумал концепцию песни «Выбора нет» [кавер на песню «Выхода нет» группы Сплин. – Belsat.eu], которая вышла накануне президентских выборов. Слушал тогда Сплин и подумал, что в Беларуси по сути тоже самое – за 20 лет ничего не изменилось, и набросал текст. А финальную версию нам помог сделать один известный поэт. Он просил не называть его имени.

Вообще разную музыку люблю и лайкаю все подряд. Нравится Скрябин, Three Days Grace, Oxxxymiron. Я, кстати, предлагал ребятам из группы снова собраться, но что-то не получается. Хотя все, кто играл в NEXTA, теперь живут в Польше.

Вся семья меня поддерживает

Мама поначалу с настороженностью относилась к моему влогерству, а потом смирилась. В принципе, в моей семье все меня поддерживают и разделяют мои взгляды. Не со всем соглашаются, но читают, советуют.

Раньше я был за бойкот. Сейчас – за революцию в сознании

В 2015 году выборы были безальтернативные. Я думал, что бойкот – это единственный верный путь. Я надеюсь, что мои подписчики, которые придут на акцию 8 ноября в Минске, помогут разобраться, что делать сейчас и какие действия предпринять перед выборами 2020 года. Не известно, что будет через год, какие будут кандидаты и будут ли уличные протесты.

Я выступаю за революцию. Революцию в сознании белорусов. Просто лайков недостаточно. Я не призываю людей выходить на улицу. Я призываю отстаивать свои права. Хотя бы там, где вы работаете. Я призываю фиксировать беспредел и публиковать это. И начинать нужно с себя.

Я не правый и не левый

Это разделение на правых и левых слегка устарело. Я стараюсь взвешенно подходить ко всему. Неважно это легализация марихуаны или что-то еще. Нужно просто посмотреть на развитые страны, которые это уже внедрили, оценить все минусы и плюсы. Но главное, чтобы это не было решение одного человека. Вспомните запрет на продажу алкоголя в Беларуси, который Лукашенко взял и убрал своей волосатой рукой.

Лукашенко – это…

Лукашенко – это совок во всем. Во взглядах и делах.

Про парламентские выборы-2019

Участие молодых людей в нынешней парламентской кампании лучше, чем ничегонеделанье и сидение на диване. Любой движ приносит пользу. Если ты сидишь – точно ничего не изменится. Нужно разговаривать с людьми, продвигать свои идеи, не бояться и пытаться что-то изменить.

Страну нужно вытаскивать из этого болота. Мы уже не на дне. Мы под ним. Половина страны хочет уехать, а вторая не видит перспектив.

Оппозиция

Белорусская оппозиция – она разная. Власть 25 лет делала все, чтобы она не объединялась. Поэтому сейчас ее легко поливать грязью и клеймить. Безусловно есть оппозиционеры, что прошли тюрьмы, подвергали жизнь опасности и брали на себя ответственность за тысячи людей.

Молодцы, что они что-то делают. Плохо, что разъединены. Но назвать человека из оппозиции, которого вижу в президентском кресле, я не могу.

Если придется выбрать между «Белсатом» и блогерством

Я люблю «Белсат», но если нужно будет выбирать, то я выберу блогерство. Блог – это свобода. «Белсат» – это зарплата.

Я готов работать грузчиком, но свое дело не брошу и буду дальше заниматься блогерством.

В Беларуси на 1000 просмотров на YouTube можно заработать $0,3

На 1 млн просмотров я зарабатываю $300.

В нормальных странах за 1000 просмотров дают $1. Такой вот рынок рекламы. Белорусский бизнес боится давать рекламу в моем Telegram’е. В основном рекламодатели сами на меня выходят, но они из России. Иногда это какие-то паблики. Иногда компании. Я всегда их проверяю на наличие прокремлевского дискурса. Реклама у меня стоит от $300 до $1000.

Продакшн NEXTA

Сейчас я делаю у себя дома студию. Собираю команду и планирую запустить эфиры на YouTube. Есть много идей. А в будущем хочу открыть продакшн или школу блогеров.

Я тут с шаурмой, а они хотят селфи

В Варшаве был случай, когда я купил себе шаурму и тут подходят ребята и просят сделать с ними селфи. Не люблю, когда меня узнают на улице.

Мой учитель – YouTube

В основном я смотрел российских блогеров и старался создать что-то свое. Вообще мой главный учитель – YouTube. С белорусскими блогерами дружу. Правда, Влад Бумага [белорусский блогер. – Belsat.eu] мне никогда не писал. Анатолий Шарий [украинский блогер. – Belsat.eu] – интересный кейс, но я его осуждаю.

Мне кажется, свобода слова подразумевает, что должны быть блогеры за Лукашенко, которые говорят от имени этих 10 % людей, и те, кто против него.

У меня умные подписчики

На меня подписаны думающие люди. Если они с чем-то не согласны, то обязательно это откомментируют. Кстати, в последнее время стало больше хейтеров. Похоже, что было создано что-то наподобие фабрики троллей. Они лайкают друг друга и поднимают рейтинг. Нормальные люди их легко вычисляют.

Интервью записал Юра Высоцкий

Фото: Денис Дзюба