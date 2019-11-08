Партия «Голос» предложила еще один вариант решения ситуации на Донбассе 8.11.2019, 9:52

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Что это означает с точки зрения стратегии и тактики?

Глава фракции партии «Голос» Сергей Рахманин заявил, что одним из путей решения проблемы Донбасса может стать временная заморозка конфликта, сообщает nv.ua.

В эфире телеканала 1+1 он сказал, что этот вариант не озвучивают «или от стыда, или от страха».

«Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — отметил Рахманин.