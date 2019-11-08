Владимир Непомнящих: Импичмент Лукашенко — первый и основной пункт моей программы 3 8.11.2019, 10:01

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Владимир Непомнящих

Это главное условие для перемен в Беларуси.

Сайт «Сильные новости» предоставил независимым кандидатам площадку, чтобы те могли рассказать о своей предвыборной программе многотысячной интернет-аудитории. Никакой цензуры и ограничений по времени. Только то, что сами кандидаты хотят сообщить своим избирателям.

Владимир Непомнящих — кандидат от ОГП по Гомельскому-Центральному округу № 33.

Родился в 1952 году, выпускник Минской высшей школы МВД СССР. Работал токарем, затем проходил службу в группе Советских войск в Германии. Служил в органах внутренних дел МВД СССР. Женат, есть сын.

Кроме всего, белорусы Владимира Непомнящих знают, как активного политического деятеля и борца за свои права. Известен он и своими майками со смелыми высказываниями вроде: «За Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал». А недавно вся страна обсуждала его несостоявшееся выступление на БТ. Когда Владимир объявил первым пунктом предвыборной программы импичмент Лукашенко, его выступление, как кандидата, сняли с эфира.

Первым пунктом — и основным — моей программы является импичмент Лукашенко. Без этого никаких сдвигов и перемен в Беларуси не произойдет», — заявил оппозиционный кандидат в видеообращении.