Трампа обязали выплатить $2 миллиона 2 8.11.2019, 10:11

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Это связано с нарушениями в деятельности его благотворительного фонда.

Президент США Дональд Трамп обязан выплатить ряду некоммерческих организаций 2 млн долларов за использование своего фонда Trump Foundation в политических целях. Такое решение суд в Нью-Йорке вынес в четверг, 7 ноября. Судья счел, что глава государства незаконно использовал благотворительный фонд для продвижения собственных политических и деловых интересов, сообщает dw.com.

Генеральный прокурор Нью-Йорка подала иск летом 2018 года. Трамп и трое его детей нарушили законодательство о финансировании избирательных кампаний, говорилось в заявлении. Так, собранные с помощью фонда 2,8 млн долларов были в дальнейшем использованы в президентской гонке 2016 года, утверждала истец. По ее версии, часть денег Трамп потратил на личные нужды, урегулирование судебных споров и рекламу принадлежащих ему объектов недвижимости. В декабре 2018 года Трамп согласился закрыть фонд.

Сам президент Соединенных Штатов в ответ заявил, что является "единственным человеком в истории, способным передавать крупные суммы на благотворительность, не начисляя при этом расходы, и подвергаться нападкам мелких политиков в штате Нью-Йорк". "Всё, что им (следствию. - Ред.) удалось найти - невероятно эффективная филантропия и несколько небольших технических нарушений - например, отсутствие протоколов заседаний" руководства, говорится в заявлении главы государства в его микроблоге Twitter. При этом президент США подчеркнул, что "счастлив" будет пожертвовать еще 2 миллиона долларов нескольким благотворительным организациям.

STATEMENT FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/EktztHfLk6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ноября 2019 г.

Трамп теряет позиции в списке Forbes

Между тем президент Соединенных Штатов значительно ухудшил свою позицию в рейтинге богатейших американцев, ежегодно публикуемом журналом Forbes. Глава государства занимает в новом списке 275-е место, что на 16 позиций ниже, чем годом ранее. А с начала своего президентства Трамп потерял 119 строчек.

Forbes оценивает его состояние в 3,1 млрд долларов. Доход главы государства от лицензионных сделок в области недвижимости составил в текущем году 80 млн долларов. Это примерно вдвое меньше, чем в 2018-м.

В январе Трамп рассказал о больших финансовых потерях за время своего президентства. Речь идет о "невероятных цифрах", заявил глава государства в интервью The New York Times. При этом президент подчеркнул, что любит свою работу.