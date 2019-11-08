Турецкий партнер жестко ответил «Белавиа» 8.11.2019, 10:15

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Что произошло после аннулирования билетов нацперевозчиком?

История с аннулированными билетами не заканчивается. Так уж получается. Напоминаем, в октябре пассажирам «Белавиа» стали приходить извещения об аннулировании билетов, которые они приобрели через сайт aerobilet.ru. Типа все из-за дефолта агентства, имеющего отношение к порталу. Компания предлагала пассажирам произвести оплату вновь. Мало кому это понравилось, ясное дело. В конце прошлой недели наконец-то высказался гендир «Белавиа». Вслед за этим нашлись минские партнеры турецкой компании IATI, чьи взаимоотношения с Международной ассоциацией воздушного транспорта, по мнению нацперевозчика, стали причиной возникшей ситуации. В общем, стороны наговорили друг другу «приятностей», а посредине остался обычный турист, которому от пикировок юрлиц ни жарко ни холодно. Журналисты onliner.by попросили стороннего эксперта объяснить суть происходящего нормальным языком и поделиться мнением.

Что сказали в «Белавиа»?

Для начала — четверговое мнение Анатолия Гусарова, в котором отражена суть позиции компании:

— У нас нет никаких отношений с aerobilet.ru. Нет и не было. О том, что существует такая структура, мы узнали 18 октября. Есть система BSP. Авиакомпании вступают в нее. В Турции есть агенты BSP. Схема такая: продаются билеты, BSP ведет расчет и перечисляет все деньги авиакомпании. Создаются дочерние структуры, разные схемы.

IATI — один из крупнейших агентов в Турции. У него тоже есть дочерние структуры, в том числе и в России. Как оказалось, aerobilet.ru — одна из них. По законодательству РФ никакая структура (даже если она член BSP или член местной ТКП — транспортной клиринговой палаты) не может продавать билеты авиакомпании, если не имеет договора с ней.

Выяснилось, что был придуман обходной маневр. IATI предоставила возможность своей дочке aerobilet.ru продавать билеты различных авиакомпаний. В том числе «Белавиа». Все закончилось тем, что 18 октября мы получили уведомление от IATA, что у IATI возникли проблемы с расчетами BSP в Турции и долг составил $52 млн.

Когда стали дальше разбираться, возник aerobilet.ru, который действовал в нарушение российского законодательства. Потому мы приняли достаточно жесткие методы. Ведь компании грозили большие финансовые потери.

По словам Гусарова, пострадало примерно 4 тыс. человек. Компания могла попасть на $1 млн.

Как отреагировали минские партнеры IATI?

ООО «ИАТИКорп» — белорусский партнер IATI, которого сильно задели слова Гусарова. Директор компании Инна Конюхова говорит следующее:

— Мы вернули деньги за снятые места пассажиров (таких мест было около 20), которые оформлялись через систему бронирования IATI, потому что были случаи, когда билет был подтвержден, но «Белавиа» отказывала пассажиру в посадке на рейс. Или пассажир прошел регистрацию в аэропорту, а его прямо с самолета сняли.

Сумма компенсаций получилась небольшой для турбизнеса — примерно $2700.

Далее приводим большое мнение представителя турбизнеса по поводу сложившейся ситуации.

— Турецкая компания IATI использует собственную систему бронирования, через которую производится реализация услуг (в том числе по перевозке), осуществляемых авиакомпаниями. Авиакомпании реализуют свои услуги через GDS (Global Distribution System — глобальная дистрибьюторская система). Система IATI является онлайн-интегратором таких систем.

Так IATI должна денег IATA?

— Турецкая IATI аккредитована в IATA — Международной ассоциации воздушного транспорта. В системе IATI представлены услуги отелей, перевозчиков и другие. У турецкой компании IATI заключены договоры с агентствами из более чем 75 стран (среди них и Беларусь). Расчеты за реализованные через систему услуги авиакомпаний производятся через IATA посредством системы расчетов BSP, где Международная ассоциация воздушного транспорта является платежным посредником между агентами и перевозчиками.

Необходимо подчеркнуть, что IATI продает не только «Белавиа». В процентном соотношении продажа билетов нашего национального перевозчика ко всему объему реализации составляет не более 0,1%. Капля в море.

Но так как у IATI слишком большой объем реализации, IATA попросила увеличить банковскую гарантию — с нынешних $23 млн сначала до $65,5 млн, а потом до $48 млн. При этом речи о какой-то задолженности IATI перед IATA не идет. Речь идет о банковской гарантии. Головной офис IATI в сложившейся ситуации задается вопросом: «Почему мы должны платить такую большую гарантию?»

Поймите, увеличение банковской гарантии предполагает дополнительные расходы. Сейчас идет спор о ее размере. То есть суть нынешних экономических взаимоотношений сторон не в дефолте и задолженности. Размер банковской гарантии начал обсуждаться после того, как IATA стала переходить на новую систему платежей. Эти перемены поставили в не самые комфортные условия не только IATI, но и другие компании.

Как в IATI комментируют решение перевозчика?

Представители минского ООО «ИАТИКорп» считают, что обязательства по проданным билетам через GDS должны быть исполнены со стороны «Белавиа».

— Если меняются какие-то условия, пусть «Белавиа» снимает свои билеты с продажи через такие системы. Но ведь компания продолжает подобную продажу, как размещала билеты, так и размещает. Понимаете, что получается: пассажиры заплатили за билеты и получили электронные квитки, выписанные и реализованные от имени «Белавиа». Значит, компания обязана перевезти пассажиров и не может отказать им в посадке на рейс. Не продавайте тогда билеты через GDS, реализовывайте их каким-то другим способом!

Сейчас национальный перевозчик в одностороннем порядке отказывает в перевозке пассажирам, которые купили билеты через систему IATI (Турция). Идут заявления про $1 млн, на который могла попасть «Белавиа». И сейчас авиакомпания вынуждает туриста отказаться от приобретенного им через GDS билета и заплатить повторно по так называемому «минимальному тарифу». Но в некоторых случаях ценник через GDS был реально ниже повторного «минимального» ценника «Белавиа».

При этом человек покупает билет не на то же место, а на другое. И «Белавиа» вправе требовать у IATA деньги за первый реализованный билет. То есть деньги компания получает дважды: и от пассажиров, и от IATA. Ладно, мы привыкли, что компания не проявляет особой заботы о белорусских пассажирах, но среди тех 4 тыс. человек, о которых сказал генеральный директор «Белавиа», наверняка есть иностранцы. Получается, госпредприятие портит впечатление о стране. Мы очень сомневаемся, что частная компания поступила бы таким же образом.

Каким они боком к aerobilet.ru?

— Мы не работали с aerobilet.ru. Возможно, у них есть договоры с турецким офисом IATI. Либо турецкий офис заключил договор с московским, а тот стал сотрудничать с aerobilet.ru. Это разные структуры.

Мы говорим о пассажирах, которых «Белавиа» не пустила на рейсы и которые приобрели билеты через турецкую систему IATI, а не через aerobilet.ru. Кроме того, у «Белавиа», как они сами утверждают, не было договоров с aerobilet.ru и IATI. В связи с этим непонятны нападки и обвинения со стороны «Белавиа» в адрес турецкого IATI. При этом из заявлений «Белавиа» так и не понятно, о ком они все-таки ведут речь и кого считают должником, поскольку aerobilet.ru — это только доменное имя. «Белавиа» путается: это российское IATI или турецкое?

IATI будет сотрудничать с «Белавиа»?

— Между компанией IATI и «Белавиа» действительно нет никаких договоров, о чем в своем четверговом комментарии заявил гендир нацперевозчика Анатолий Гусаров. IATI хотели сотрудничать с «Белавиа». Но перевозчик отказал.

Конкретно наша компания не взаимодействовала с «Белавиа». Если они продолжат размещать билеты в GDS, к которым IATI имеет доступ, все будет реализовываться. Если нет, то нет.

Деньги за реализованные авиакомпанией «Белавиа» услуги по перевозке через глобальные системы бронирования должны поступать от Международной ассоциации воздушного транспорта. Для осуществления таких расчетов также предусмотрена банковская гарантия, страхование. А мы просто не хотим, чтобы турецкой компании IATI предъявлялись необоснованные обвинения со стороны национального перевозчика.

Мы также не хотим, чтобы авиакомпанией, которая является лицом нашего государства, применялись «достаточно жесткие методы» (как сказал Гусаров) к пассажирам (в том числе к иностранным), которым «Белавиа» обязана была оказать услуги, но отказывается их оказывать, а не к юридическим лицам, с которыми «Белавиа» связана договорными отношениями по расчетам.

Это публичная оферта, если «Белавиа» аннулирует билеты в одностороннем порядке, то она должна компенсировать затраты на них. Ни одна другая компания мира в сложившейся ситуации не поступает так, как наш перевозчик. Забота о пассажире стоит на первом месте. Все остальные перевозчики спокойно смотрят за развитием ситуации и перевозят пассажиров.

Как это выглядит со стороны?

Прибегаем к помощи знатоков. Россиянин Илья Шатилин — основатель и CEO мощного сайта FrequentFlyers.ru для продвинутых пассажиров, который берут в серьезный расчет представители авиасферы. Далее — только его расклады.

— Похоже, ребята из IATI дали доступ к своему пульту ребятам из aerobilet.ru (это мелкое малоизвестное агентство, которое в какой-то момент тупо перестало выполнять свои обязательства). В прошлом году похожая история произошла со старейшим российским онлайн-агентством «Синдбад» (только это был проверенный агент, а не ноунейм-субагент). Не знаю, правда, несколько она задела Беларусь. А еще лет семь назад случилась такая же история с агентством по продаже авиабилетов Eviterra. То есть время от времени людей кидают.

Важно понимать, что есть крупные агентства вроде IATI и есть субагентства. Это два принципиально разных уровня, в том числе уровня доверия. Aerobilet.ru, надо полагать, конторка самого низкого пошиба. Все очень просто: если ты подключаешь какие-то помойки, которые не переводят деньги за билеты, то авиакомпания перестает с тобой работать.

В принципе, перевозчик может даже не знать, какой из субагентов оформлял эти неоплаченные билеты. Но дороги все равно приведут к агенту, который проходил сертификацию в IATA.

— Как действовали перевозчики, когда их кидали с оплатой?

— Просто аннулировали билеты, которые были оформлены через недобросовестных агентов. Пассажиры, как и в случае с «Белавиа», тоже никуда не летели. Хотя да, есть авиакомпании, которые, чтобы не создавать негатива вокруг бренда, все равно перевозят пассажиров даже без денег. Мало кому хочется последующих разборок на тему того, кто кого кинул и кто кому сколько должен. Естественно, если человек приехал в аэропорт и узнал, что он никуда не летит, весь негатив ляжет на авиакомпанию.

Как правило, авиакомпании, которые продали небольшой объем неоплаченных билетов, осуществляют перевозку. Согласием нести потери они покупают лояльность. Если ты работаешь 50 человек себе в минус, ну и черт с ним. Но когда у тебя 4 тыс. билетов без оплаты, это уже немного другая история.

— «Белавиа» могла позволить себе такие траты?

— Могла. Понятно, в любом самолете загрузка неполная. Всегда есть свободные кресла. Если ты проведешь без денег одного-другого пассажира, это не очень сильно повлияет на твой бизнес. Но если у тебя целый салон Boeing бесплатных пассажиров, это уже прямой убыток. Естественно, никто не готов на него пойти. В среднем маржинальность бизнеса у авиакомпании — 3—5% в лучшем случае. Поэтому любая недополученная копейка критична. С точки зрения экономики лучше не перевезти пассажира, чем перевезти без денег. Убыток вроде небольшой, но все равно ощутимый.

— Про какие GDS и BSP они постоянно говорят?

— Все, на самом деле, просто. Есть система бронирования — CRS. Это внутренний инструмент авиакомпании, с помощью которого она продает билеты на сайте. Можно еще говорить «инверторная система». Агенты могут подключаться непосредственно к ней при наличии прямого договора с перевозчиком. Это все безопасно и так далее.

Есть глобальная распределительная система — GDS. Агенты заключают договоры и получают право присоединиться к ней. Это такой агрегатор, грубо говоря, вроде AliExpress. Продавец может открыть свой интернет-магазин со своей системой учета, а может выставиться на сторонней платформе, где больше заходов и, соответственно, потенциальных покупателей. Есть Amadeus, Galileo, Sabre, российская «Сирена». Это посредник, который снимает за размещение определенную комиссию.

Что касается BSP, то это инструмент для взаимодействия участников IATA, система доверенных взаиморасчетов между агентами и авиакомпаниями. Смысл очень простой. Агент вносит определенный депозит (предоплату, которая дает гарантию, что ты не напродаешь впустую и не кинешь всех). Этот залог спокойно себе хранится. Потом авиакомпания выставляет счет за авиабилеты, а агент оплачивает счет. Залог гарантирует безопасность сделок. В идеале никто никого не может кинуть.

Это банковская гарантия, о которой сейчас спорят IATA и IATI. Первые требуют у вторых увеличения банковской гарантии.

В случае с прокидыванием пассажиров запрос может быть таким: «Ребята, какие-то странные люди, которым вы дали доступ к своему пульту, продавали билеты и не проводили оплату. Потому есть предложение: вы дадите больше гарантий, и мы будем жить дружно». Перевозчик будет застрахован таким предварительным платежом, если случится очередной кидок. Банковская гарантия покроет неоплаченные билеты.

— Стоит теперь доверять агентам?

— Ничего плохого в покупке билетов на сайтах агентов нет. Это почти всегда удобнее. Потому что, как правило, сайты авиакомпаний сделаны очень коряво. Там черт ногу сломит. У агрегаторов все лучше: и мобильные приложения, и привычные сайты. То есть хватает нормальных агентов, которые нормально работают и нормально ведут свой бизнес.

— Aerobilet.ru — известный субагент?

— Лично я не знал, что это за контора, пока не случилась история с «Белавиа». Стремная тема. В России хватает проверенных онлайн-продавцов: OneTwoTrip, Kupibilet, tutu, Biletix. Это крупные ребята, которые на слуху. А есть какие-то мелкие сайтики. Они чаще всего являются субагентами.

— То есть риски сохраняются?

— Риски есть всегда. В один не очень прекрасный день твой агент может решить всех кинуть и, взяв два чемодана долларов, улететь на острова: «Всем спасибо, до свидания». С «Синдбадом» примерно так и было. Компания отлично работала лет 15, потом хоп — расходимся.

— Почему у агентов дешевле?

— Не потому, что они хотят тебя кинуть, а потому, что имеют доступ к различным непубличным тарифам авиакомпаний, которые перевозчики не выставляют на своих сайтах. Плюс агенты могут комбинировать что-то. То есть условная «Белавиа» продаст тебе на своем сайте свой билет Москва — Минск — Париж с пересадкой в столице Беларуси. Будут только ее рейсы или рейсы партнеров по кодшеру. То есть ограниченное количество.

Агрегатор, то есть агент, предложит вариант поинтереснее. Например, долететь до Минска на S7 или Utair, а в Париж лететь Air France, протусовавшись денек в Беларуси и сэкономив деньги.

Многие агенты могут отменить даже невозвратный билет в тот же день вообще бесплатно за счет своих внутренних инструментов. Авиакомпания такого не позволит. У многих толковых агентов есть страховка от невыезда ($10 или $20 в довесок к цене). Авиакомпания деньги тебе не вернет. А агент — да. Такая штука существует.

Из недостатков, как я уже говорил, — небольшой, но все-таки риск быть кинутым.

— «Белавиа» не проявляет заботу о пассажире?

— Ясно, что «Белавиа» могла сделать широкий жест. Но я понимаю компанию. Понимаю, почему они так сделали. Никто не хочет перевозить пассажиров в убыток себе и быть обманутым. Кому это понравится? Разговоры про отсутствие заботы о пассажирах в нынешних условиях лично мне кажутся троллингом. Многие откровенно давят клиентами на жалость. Если кинутых пассажиров с неоплаченными билетами много, ясное дело, что это какая-то афера. В такой ситуации все рассуждения превращаются в демагогию. Пожалуйста, идите в суд.

Знаешь, на что это похоже? У человека гопники на районе отняли телефон, а он идет не в милицию, а за новым телефоном, который снова относит гопникам. С таким подходом у тебя каждый день будут что-то отжимать. А если ты откажешься, услышишь что-то вроде «Тебе что, жалко, ты что, не пацан?». «Белавиа» хотели крупно развести. Она перестраховывается. Это достаточно правильная позиция.