Количество квартир в Польше вырастет на 30% 8.11.2019, 10:19

И достигнет среднеевропейского уровня.

К 2030 году число квартир в Польше на тысячу жителей должно достичь среднеевропейского уровня. Об этом заявил министр финансов, инвестиций и развития Ежи Квециньский, сообщает «Польское радио».

Он пояснил, что главная цель принятой правительством Национальной жилищной программы заключается в скорейшем удовлетворении жилищных потребностей населения. Министр Квециньский подвел итоги прежних действий правительства в сфере ЖКХ, отметив, в частности, растущие темпы строительства жилья в Польше. В 2015 году было сдано в эксплуатацию 147 тысяч новых квартир. В этом ожидается, что это будет 200 тысяч. Это означает 30-процентный рост .

«Такой прирост ввода нового жилья до сих пор еще у нас не фиксировался. Я уверен, это позволит в перспективе достичь европейских стандартов, то есть показателя объема жилого фонда на уровне 435 квартир на тысячу жителей», – отметил министр Квециньский.