Самые необычные традиции разных стран мира 8.11.2019, 10:28

Это полезно знать для туристов.

Путешествуя по миру мы, в первую очередь, знакомимся с другими культурами, их традициями и обычаями. Что-то нас удивляет, что-то вдохновляет, а что-то провоцирует появление нелепых ситуаций. Последние часто случаются из-за незнания традиций и суеверий других народов. Поэтому, чтобы не оказаться в смешных, а порой и опасных ситуациях на отдыхе, стоит познакомиться с наиболее неординарными обычаями, существующими в странах мира, пишет piligrim.ua.

С высунутым языком или носом к носу

Наиболее часто народности отличаются жестами, означающими приветствие, прощание или благодарность. Так, в Тибете здороваются при помощи высунутого языка. По незнанию многие туристы думают, что их дразнят, однако за данным обычаем стоит целая история. Когда-то на тибетских землях правил очень жестокий и злой царь, чей язык отличался необычайной чернотой. Веря в реинкарнацию, тибетцы до сих пор присматриваются к чужим языкам на предмет его цвета.

Чтобы поприветствовать представителя племени масаи, вам придется поднапрячься и высоко прыгнуть - так здесь принято здороваться

В Кении вас будут приветствовать прыжками. Причем, чем выше они будут, тем больше уважения к вам проявляют. Местные масаи так привыкли здороваться с прибывшими туристами. Делают это в основном мужчины. Подобным образом, но с другими движениями они флиртуют с женщинами.

Аборигены Новой Зеландии здороваются носами. То же проделывают инуиты Гренландии. А вот на острове Самоа местное население обнюхивает друг друга. Так что, отправляясь в экзотический тур, будьте готовы к подобным приветствиям.

Необязательные, сонные и чистоплюи

Что касается общего уклада жизни, то здесь вообще встречаются неординарные обычаи. В Венесуэле, например, отсутствует понятие пунктуальности. На все договоренности о встречах у них существуют один ответ – «маньяна», что буквально означает «завтра». Через 20 минут или через неделю – все равно маньяна. Не удивительно, что венесуэльцы опаздывают на работу, свидания, в школу. Там даже автобусы ходят с опозданием, а больницы могут открываться с задержкой.

В Японии спать на работе не просто можно, а нужно! Эта широко распространенная офисная практика называется Инэмури и всячески поощряется руководством компаний

В Японии с пунктуальностью все отлично и с трудоспособностью тоже. Вот только спать на работе обязательно. Причем чем слаще вздремнет японец на рабочем месте, тем больше похвалы получит от начальства. В стране восходящего солнца подобный сон именуется «инэмури». Считается, что он является следствием плодотворной работы. А вот кто не спит, тот плохо работал.

В Турции хозяйки помешаны на чистоте. По этим причинам, в дом там входят, предупредительно оставив обувь за входной дверью. Это правило относится ко всем без исключения. Даже представители полиции или медицинской службы соблюдают данный обычай. Часто на лестничной клетке турецких многоквартирных домов можно увидеть несколько десятков пар обуви. Это означает, что у кого-то гости.

По чайку и в сауну

Не менее удивляют в других странах традиции гостеприимства. В Марокко вас везде будут угощать мятным чаем. При знакомстве или просто посредине рынка. Отказываться неприлично, ведь для местного населения чаепитие представляет собой почти священный ритуал.

В Финляндии и того веселее. Там при любом удобном случае отправляются в сауну. Последняя стала для финнов почти что церковью. В финских саунах сосредоточена вся социальная жизнь местного населения. Там решаются семейные проблемы и решаются важные договоренности. 99% финнов являются завсегдатаями саун! Что тут можно добавить…

На дружеской пивной вечеринке в Венгрии будьте внимательны - чокаться бокалами здесь не принято

В Венгрии вас с удовольствием угостят пивом в местном пабе, вот только чокаться бокалами в стране не принято. Существует две версии такого обычая. По одной так принято, потому что когда-то австрийцы слишком бурно отмечали победу над местными повстанцами. По другой - это происки венгерских виноделов, которые таким образом хотели отвадить местное население от чрезмерной любви к пенному напитку.

В Южной Кореи «боятся» цифры четыре. Впрочем, подобному страху подвержены японцы, китайцы и вьетнамцы. Для всех этих народностей, четыре, как для украинца тринадцать, то есть ничего хорошего не сулит. Так что не удивляйтесь, если будучи в восточных странах, вы не обнаружите четвертого этажа, номера или столика.

Существует еще немало интересных и непредсказуемых традиций, которые могут сыграть злую шутку с туристом. Чтобы оставаться максимально толерантным, стоит потратить время перед поездкой и ознакомиться с обычаями страны, в которую вы отправляетесь. Это однозначно будет полезным занятием, способствующим расширению кругозора.