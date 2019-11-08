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СМИ сообщили об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 в Москве

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  • 8.11.2019, 10:36
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СМИ сообщили об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 в Москве
Иллюстрационное фото

Что произошло?

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, передает РБК со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, речь идет о лайнере, выполнявшем рейс по маршруту Ростов — Москва. Экстренную посадку пришлось совершить из-за того, что сработал датчик неисправности крыла, добавил он. На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа, он сел в штатном режиме, без происшествий, утверждает источник.

Данные о том, что в Шереметьево из-за неисправности механизма крыла приземлился самолет подтвердил и собеседник ТАСС в экстренных службах. Он не уточнил, какой авиакомпании принадлежит лайнер.

«Мы не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России По Московской области.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».


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