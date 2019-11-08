В тихом омуте рыба водится Владимир Орехов

8.11.2019, 10:52

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Почему белорусов до сих пор не обеспечили рыбой?

Более десяти лет назад в беседе c cо своим управляющим делами Николаем Домашкевичем Александр Лукашенко отметил, что «надо принципиально заняться проблемой обеспечения населения рыбной продукцией», так как «мы ее завозим и потребляем преступно мало». Была поставлена задача в 2009—2010 годах выйти на потребление 20 кг рыбы в расчете на каждого жителя страны. Тем не менее в 2009м реализация рыбы упала до самой низкой отметки в первом десятилетии нового века — до 14,5 кг на человека.

Спустя десять лет картина практически не изменилась. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного Белстатом, во II квартале нынешнего года белорусы потребляли 1,2 кг рыбы в месяц в расчете на одного члена домашнего хозяйства (в 2018-м — 1,1 кг). Проведя нехитрые математические расчеты, получим средний объем потребления, равный 14,4 кг в год.

Не станем вдаваться в детали реализации рыбы в стране через розницу (без учета общепита). По итогам девяти месяцев данный показатель составил около 32 тыс. т, что в переводе на душу населения равняется примерно 3,3 кг в январе — сентябре, то есть немногим более 300 г (!) в месяц. Просто у кого-то рыба в рационе набирает рекомендованные ВОЗ килограммы, а у кого-то — нет. Ясно лишь одно: белорусы потребляют категорически мало рыбы, на что влияет в первую очередь их платежеспособность. Ведь рыба как никакой другой продукт (все прекрасно понимают, что она полезна) наглядно демонстрирует достаток людей.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, в стране сложился полноценный рыбный рынок. Импортеров и переработчиков (в большинстве случаев в одном лице) морской рыбы и морепродуктов у нас чуть более трех десятков (без учета производителей прудовой рыбы), даже притом что около 50 % рынка принадлежит двум «Сантам» (СП «Санта Бремор» и СП «Санта Импэкс Брест»), работающим в большей степени на экспорт. На внешние рынки поставляет продукцию и СП «Леор Пластик», с трудом, но все же отбившееся от российских надзорных органов. Остальные потихоньку окучивают местный рынок.

Внешние рынки. Белорусские «рыбные мастодонты» ориентируются прежде всего на внешние рынки. Переориентируй они свои поставки на внутренний рынок, остальные переработчики были бы банально похоронены. В этом, кстати, кроется и недостаток: если Роспотребнадзор перекроет хотя бы одной «Санте» доступ на российский рынок, мало никому из отечественных рыбников не покажется. Выход из такой ситуации, которая может рвануть как мина, один: попытаться открыть российский рынок остальным белорусским переработчикам рыбы.

Упрекнуть рыбников в нежелании отстаивать свои интересы нельзя. Вина лежит в первую очередь на правительстве и Минсельхозпроде: они озабочены экспортом прежде всего молочной и мясной продукции. Рыбы в переговорах между ведомствами двух стран нет даже на «периферии общения».

Складывается странная ситуация: белорусские переработчики закупают рыбу и морепродукты в России, а потом не могут их там же продать. В этом проявляется и реальное отношение чиновников к частному бизнесу: лоббизма государства в отношении частников мы не видим. Добавим, что продажи рыбной продукции даже на грани рентабельности будут благом для переработчиков, поскольку они смогут заработать валюту для закупок сырья без дополнительных потерь на ее конвертации.

Выйти с продукцией на другие рынки (и в ЕС, и в ЕАЭС, и даже в страны «дальней дуги») пытаются все отечественные производители рыбной продукции. На деле сделать это значительно труднее, чем на словах: все государства защищают свои рынки нормативными и протекционистскими мерами.

Внутренний рынок. Что касается развития внутреннего рынка, то тенденции прошлого года сохраняются. Наметились и новые факторы, оказывающие значительное влияние на ситуацию.

Динамику, характерную для всей отрасли, можно проиллюстрировать на примере любого рыбного предприятия. Так, по итогам девяти месяцев прошлого года ЧПТУП «Иваси-Плюс» увеличило объемы продаж и выручку от реализации продукции, а вот ее рентабельность упала, как следствие, снизилась прибыль. По итогам трех кварталов 2019-го ситуация повторяется: обороты растут, а рентабельность снизилась на 2 %. При этом прибыль предприятия, по словам его директора Сергея Иванова, связана не только с товарооборотом, но и с торговой наценкой, которая постоянно снижается. Иногда наценка вообще уходит в минус (ее впору назвать уценкой), в результате продукцию приходится снимать с протокола согласования цен сетей и не поставлять в магазины. Таких примеров очень много.

Это связано с тем, что рыба имеет «хаотичную» цену. В период массовой ловли продукция может быть дешевле. Улов снизился — цены поднялись. С такой же легкостью повышать их для розницы, как делают норвежцы или исландцы для «Иваси-Плюс», предприятие не может.

Основной покупатель продукции «Иваси-Плюс» — сетевики. В их магазинах реализуют свою рыбу и остальные поставщики/переработчики. Жесткая конкуренция привела к тому, что компания «Иваси-Плюс» не изменяла цены на большинство своих продуктов с начала года.

Самыми выгодными для предприятия являются горбуша, скумбрия, сельдь и так называемая мелкая рыба (мойва, салака, килька). Отказаться от остального ассортимента в пользу одного-двух видов продукции нельзя: он должен быть максимально широким. Как сказал Сергей Иванов, «всегда надо быть в тренде». Это касается и эксклюзивных видов продукции, которые иногда могут быть невыгодны с точки зрения продаж.

Как бы то ни было, «рыбной инфляции» в стране нет: в нынешнем году рыбники не поднимали цены на большинство товарных позиций. Этому способствует и стабильность белорусского рубля. Он не сдает своих позиций по отношению к доллару, а главное, особенно для рыбников, — к евро. Стабильный рубль сформировал стабильную цену на рыбное сырье и позволил отечественным производителям заняться долгосрочным планированием, что раньше было попросту невозможно ввиду инфляций и девальваций национальной валюты.

Несмотря на уважительное отношение «рыбных» руководителей друг к другу, создать отраслевую ассоциацию и с ее помощью продвигать свои интересы они так и не сподобились. Если бы им это удалось, легче было бы решить вопрос с возвратом магазинами так называемого технологического брака, которого у переработчиков рыбы на самом деле практически не бывает. В нашей стране сети (магазины), заказавшие под ту или иную акцию больше рыбы, чем обычно, и не сумевшие реализовать ее полностью, зачастую возвращают продукцию производителю.

Одним из главных факторов, влияющих на экономику рыбных предприятий, является «дебиторка». Во время беседы с корреспондентом «БР» на столе директора «Иваси-Плюс» лежал документ, свидетельствующий о том, что предприятие не сможет получить более 120 тыс. руб. Вообще. Даже несмотря на выигранный суд.

Доходит до абсурда. Предприятие-должник не является банкротом, но не платит. Ответы у всех стандартные: мы много кому должны, а чего ты отгружал... Взять и не рассчитаться стало нормой. Что к этому привело? Безнаказанность. Отказываться от неплательщиков тоже рискованно: упали обороты — автоматически снизилась рентабельность. Вымытые оборотные средства не позволяют предприятиям оперативно обновлять оборудование, приобретать транспортные средства, повышать зарплату работникам и т. д.

Владимир Орехов, «Белорусы и рынок»